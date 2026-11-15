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¿Se va de la televisión? Denuncian a Panamericana TV por polémica parodia de Jorge Benavides al Papa León XIV y exigen fuerte sanción

¿Lo quieren sacar de la televisión? Luego de su controversial parodia al papa León XIV, Jorge Benavides enfrenta sus horas más difíciles. Panamericana TV fue denunciada formalmente y exigen duras sanciones.

Jorge Benavides desató la indignación de miles de católicos con su imitación al papa León XIV. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Jorge Benavides desató la indignación de miles de católicos con su imitación al papa León XIV. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La polémica por la imitación del papa León XIV realizada por Jorge Benavides continúa generando repercusiones. Esta vez, Panamericana Televisión fue denunciada ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) por la difusión de un sketch del programa humorístico 'JB noticias', titulado 'El papa en el avión'.

La denuncia fue presentada por el periodista y consultor en comunicación C. Alfredo Vignolo G., quien cuestionó la difusión de dicha parodia y exigió que se imponga una fuerte sanción contra la casa televisora. El caso vuelve a poner en el centro de la atención al humorista y a su programa televisivo.

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Denuncian formalmente a Panamericana TV por imitación de Jorge Benavides al papa León XIV

En la denuncia presentada ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), C. Alfredo Vignolo G. cuestionó el contenido del sketch del programa de Jorge Benavides, al considerar que algunas de sus escenas resultan ofensivas hacia la figura del papa León XIV. Asimismo, señaló que la parodia incluye elementos que ridiculizan las creencias de la Iglesia católica y sus sacramentos.

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Como parte de sus solicitudes, el periodista pidió que Panamericana Televisión retire la secuencia de su programación y elimine el material de las plataformas digitales donde haya sido difundido. También planteó que el canal ofrezca disculpas públicas durante la emisión de 'JB noticias', en el mismo horario en que se presentó el contenido cuestionado.

Por otro lado, también solicitó que la SNRTV aplique las sanciones éticas y administrativas que correspondan, de acuerdo con su Reglamento de Solución de Quejas y el régimen sancionador establecido en la Ley de Radio y Televisión.

Además, pidió que la decisión siente un precedente frente a futuras emisiones de contenidos que puedan resultar ofensivos contra la fe católica y los valores morales de la Nación.

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Parodia de Jorge Benavides al papa León XIV desata todo tipo de críticas

La caracterización de Jorge Benavides como el papa León XIV generó una ola de comentarios en redes sociales desde que se difundieron las imágenes de su imitación.

En la representación, el humorista apareció a bordo de una motocarga, recreando el recorrido del papamóvil, mientras se dirigía a las instalaciones de Panamericana Televisión, ubicadas en la avenida Arequipa. La publicación estuvo acompañada del mensaje Llegó y causó furor.

Las imágenes provocaron el rechazo de usuarios que consideraron inapropiado utilizar la figura del pontífice como parte de una parodia.

Entre los comentarios críticos, algunos calificaron la representación como absurda y cuestionaron que se realizaran bromas relacionadas con una figura religiosa que despierta devoción entre millones de católicos. Otros manifestaron su desacuerdo con el contenido al considerar que podía resultar ofensivo para los creyentes.

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