Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 16 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este lunes 16 de noviembre.

Temblor hoy, lunes 16 de noviembre: consulta epicentro y magnitud del último sismo.