Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 16 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este lunes 16 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este lunes 16 de noviembre en Perú? Revisa aquí la magnitud, epicentro, profundidad y hora de acuerdo con los reportes oficiales sobre el temblor del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Precio del dólar hoy en Perú, lunes 16 noviembre
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el precio que tiene el dólar en cualquier país, el cual se divide en compra y venta, según indicó el experto en Finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, en diálogo previo con La República.
Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4030 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.