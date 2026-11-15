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Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 16 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este lunes 16 de noviembre.

Temblor hoy, lunes 16 de noviembre: consulta epicentro y magnitud del último sismo.
Temblor hoy, lunes 16 de noviembre: consulta epicentro y magnitud del último sismo.
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¿Dónde ocurrió el último sismo de este lunes 16 de noviembre en Perú? Revisa aquí la magnitud, epicentro, profundidad y hora de acuerdo con los reportes oficiales sobre el temblor del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Precio del dólar hoy en Perú, lunes 16 noviembre

05:23
16/11/2026

¿Qué es el tipo de cambio?

El tipo de cambio es el precio que tiene el dólar en cualquier país, el cual se divide en compra y venta, según indicó el experto en Finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, en diálogo previo con La República.

04:11
16/11/2026

Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4030 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.

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