¡Ni las monjas se resistieron! Grupo 5 puso a bailar a todos con mix de música cristiana en versión cumbia en última misa del papa León XIV en Perú ¡Desde las monjas hasta los feligreses! Todos bailaron y gozaron al ritmo del Grupo 5 en la última misa del papa León XIV en Perú. 'Alma misionera', 'Vienen con alegría' y más temas religiosos fueron adaptados a la cumbia peruana.

La despedida del papa León XIV en Perú tuvo un cierre musical que sorprendió a los asistentes. Grupo 5, liderado por Christian Yaipén, llevó el ritmo de la cumbia a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde más de un millón de personas se congregaron para participar en la última actividad pública del Sumo Pontífice en territorio nacional.

La reconocida orquesta norteña preparó un repertorio especial con canciones cristianas adaptadas a su característico estilo musical. La propuesta no solo animó a los fieles que participaron en la multitudinaria misa, sino que también dejó imágenes que rápidamente llamaron la atención en redes sociales: dos religiosas fueron captadas bailando y disfrutando durante los ensayos de la agrupación.

Grupo 5 despide al papa León XIV en su última misa: presentó mix de música cristiana en versión cumbia

La participación de Grupo 5 fue uno de los momentos musicales más llamativos de la jornada en Las Palmas. Después de la celebración religiosa, la agrupación liderada por Christian Yaipén asumió el cierre del encuentro y presentó una selección de canciones vinculadas con la fe católica, pero con arreglos de cumbia, coros y sonidos característicos de la orquesta.

Entre los temas interpretados estuvieron 'Vienen con alegría', 'Juntos como hermanos' y 'Alabaré a mi señor', melodías conocidas por los asistentes a las celebraciones religiosas.

Asimismo, durante las pruebas de sonido y los ensayos se identificaron otras canciones incluidas en el repertorio, como 'Hosanna', 'Vamos caminando', 'Santo es el Señor' y 'Alma misionera'.

La presentación también incluyó algunos de los éxitos más conocidos de la agrupación lambayecana. Canciones como 'Motor y motivo' y 'El ritmo de mi corazón' formaron parte del espectáculo y sorprendieron a quienes permanecieron en el recinto después de la ceremonia.

Monjas bailaron y disfrutaron al ritmo del Grupo 5

La música de Grupo 5 también conquistó a religiosas que estuvieron presentes durante los ensayos realizados en la Base Aérea Las Palmas. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo las monjas reaccionaron con emoción al escuchar las canciones cristianas que la agrupación preparaba para su presentación.

En las imágenes se observa a las religiosas moviéndose al compás de los instrumentos y acompañando con alegría las melodías interpretadas por los músicos. Su espontánea reacción llamó la atención de los usuarios, especialmente porque se trataba de pruebas previas al espectáculo organizado para la despedida del papa León XIV.

Durante las pruebas de sonido también se pudo apreciar el trabajo de los músicos con los teclados, la percusión, los instrumentos de viento y las voces. Cada elemento fue incorporado a las versiones especiales que Grupo 5 presentó ante los fieles congregados en Las Palmas.