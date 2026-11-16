Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDIÓ DE LOS PERUANOS

Espectáculos

¡Ni las monjas se resistieron! Grupo 5 puso a bailar a todos con mix de música cristiana en versión cumbia en última misa del papa León XIV en Perú

¡Desde las monjas hasta los feligreses! Todos bailaron y gozaron al ritmo del Grupo 5 en la última misa del papa León XIV en Perú. 'Alma misionera', 'Vienen con alegría' y más temas religiosos fueron adaptados a la cumbia peruana.

Grupo 5 presentó un novedoso mix en la despedida del papa León XIV del Perú. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Grupo 5 presentó un novedoso mix en la despedida del papa León XIV del Perú. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Por
google iconLa República en Google

La despedida del papa León XIV en Perú tuvo un cierre musical que sorprendió a los asistentes. Grupo 5, liderado por Christian Yaipén, llevó el ritmo de la cumbia a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde más de un millón de personas se congregaron para participar en la última actividad pública del Sumo Pontífice en territorio nacional.

La reconocida orquesta norteña preparó un repertorio especial con canciones cristianas adaptadas a su característico estilo musical. La propuesta no solo animó a los fieles que participaron en la multitudinaria misa, sino que también dejó imágenes que rápidamente llamaron la atención en redes sociales: dos religiosas fueron captadas bailando y disfrutando durante los ensayos de la agrupación.

Puedes ver

Dueños de Grupo 5 rompen en llanto durante homenaje a Elmer Yaipén Uypán en ‘El reventonazo’: “Su vida es un ejemplo para seguir”

lr.pe

Grupo 5 despide al papa León XIV en su última misa: presentó mix de música cristiana en versión cumbia

La participación de Grupo 5 fue uno de los momentos musicales más llamativos de la jornada en Las Palmas. Después de la celebración religiosa, la agrupación liderada por Christian Yaipén asumió el cierre del encuentro y presentó una selección de canciones vinculadas con la fe católica, pero con arreglos de cumbia, coros y sonidos característicos de la orquesta.

LR Focus

Entre los temas interpretados estuvieron 'Vienen con alegría', 'Juntos como hermanos' y 'Alabaré a mi señor', melodías conocidas por los asistentes a las celebraciones religiosas.

Asimismo, durante las pruebas de sonido y los ensayos se identificaron otras canciones incluidas en el repertorio, como 'Hosanna', 'Vamos caminando', 'Santo es el Señor' y 'Alma misionera'.

La presentación también incluyó algunos de los éxitos más conocidos de la agrupación lambayecana. Canciones como 'Motor y motivo' y 'El ritmo de mi corazón' formaron parte del espectáculo y sorprendieron a quienes permanecieron en el recinto después de la ceremonia.

Puedes ver

Grupo 5 se emociona al cantar junto a Olga Tañón tras vencerla en los Premios HEAT 2026: “Una presentación que quedará en nuestros corazones”

lr.pe

Monjas bailaron y disfrutaron al ritmo del Grupo 5

La música de Grupo 5 también conquistó a religiosas que estuvieron presentes durante los ensayos realizados en la Base Aérea Las Palmas. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo las monjas reaccionaron con emoción al escuchar las canciones cristianas que la agrupación preparaba para su presentación.

En las imágenes se observa a las religiosas moviéndose al compás de los instrumentos y acompañando con alegría las melodías interpretadas por los músicos. Su espontánea reacción llamó la atención de los usuarios, especialmente porque se trataba de pruebas previas al espectáculo organizado para la despedida del papa León XIV.

Durante las pruebas de sonido también se pudo apreciar el trabajo de los músicos con los teclados, la percusión, los instrumentos de viento y las voces. Cada elemento fue incorporado a las versiones especiales que Grupo 5 presentó ante los fieles congregados en Las Palmas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV se despide del Perú: pontífice culmina su gira en Sudamérica y parte rumbo a Roma

Galarreta y Espá despiden al papa León XIV mientras Keiko Fujimori viaja a China

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre se despide del país y aborda avión rumbo a Roma

Espectáculos

Milett Figueroa se pronuncia sobre el liderazgo de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú: “Egoístas…”

Novio argentino de Macarena Vélez sorprende al revelar si es mantenido por la modelo: "Ella me da todo, yo no trabajo"

Giuliana Rengifo descarta rivalidad con Marisol, pero asegura: “No me peleo por hombres”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Galarreta y Espá despiden al papa León XIV mientras Keiko Fujimori viaja a China

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV

Cusco: ratifican siete años de cárcel para exgobernador Jorge Acurio y ordenan su captura