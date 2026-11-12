Con el nuevo diseño congresal, la aprobación de una iniciativa en la Cámara Baja permite que el proyecto pase a una comisión del Senado y, de recibir luz verde, llegue al pleno de esta cámara para debatir su aprobación definitiva.

¿El resultado? Mucho ruido y pocas nueces. En sus primeros cien días de funcionamiento, el nuevo Congreso bicameral solo ha logrado aprobar dos leyes.

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Para Alejandro Mejía, esto es consecuencia de un proceso que no contó precisamente con el respaldo popular. El politólogo y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) señala que la adaptación a un nuevo sistema parlamentario trae consigo la lentitud como uno de sus primeros efectos.

"No olvidemos que el retorno a la bicameralidad ha sido un proceso impuesto por encima de la legalidad constitucional y sin considerar el amplio rechazo ciudadano a dicho sistema. Frente a ello, un nuevo diseño parlamentario que prioriza procesos más largos de deliberación frente a la rapidez que caracterizaba al Congreso unicameral es algo a lo que la ciudadanía viene adaptándose. Asimismo, es más evidente que, en la bicameralidad, las reglas no terminan de estar claras y pueden originar enfrentamientos políticos y bloqueos a diversas iniciativas en la Cámara de Diputados", señaló a este medio.

Diputados dan visto bueno a 10 proyectos

En su última sesión, el 10 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó cuatro proyectos de ley, que se sumaron a otros seis que ya habían recibido luz verde. En estos tres meses, la Cámara Baja ha dado su visto bueno a diez iniciativas que ahora están a la espera de ser debatidas en el Senado. Algunas de ellas fueron resultado de la votación conjunta de dictámenes que compartían objetivos similares y que terminaron agrupados en un solo proyecto.

Dos iniciativas relacionadas con las denominadas leyes procrimen fueron abordadas en esta última sesión. La Ley N.° 31751, conocida también como 'Ley Soto', fue sometida a votación para su derogación. Esta norma establece que el tiempo durante el cual se suspende el plazo de prescripción de un delito no puede superar un año. Su derogación obtuvo 77 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones.

El mismo camino siguió la Ley de Extinción de Dominio, modificada por el Congreso anterior. Los diputados aprobaron, con 66 votos a favor, ninguno en contra y 36 abstenciones, restablecer el procedimiento vigente antes de las modificaciones introducidas durante el periodo legislativo pasado.

Otras propuestas ya cuentan con dictamen y podrían ser incluidas en la agenda de las próximas sesiones del pleno. Tal es el caso de la iniciativa planteada por Ahora Nación para derogar la Ley 32735, que amplía los supuestos en los que los efectivos policiales pueden ser juzgados en el fuero policial antes que en la jurisdicción ordinaria.

Mejía considera que la labor desempeñada por la Cámara Baja hasta el momento proyecta la imagen de un órgano que podría generar la impresión de un trabajo intenso, pero sin resultados concretos.

"Lo que viene ocurriendo es una 'inflación normativa', donde los diputados vienen presentando un alto volumen de iniciativas, pero que no tienen un impacto real, ya que aún deben pasar por los canales deliberativos hasta llegar al Senado. Por otro lado, los diputados comenzaron con la semana de representación, en algunos casos con acciones positivas y, en otros, muy cuestionadas por viajar a zonas fuera de sus circunscripciones. Finalmente, el debate por la delegación de facultades ha terminado desgastando a las fuerzas políticas y, sobre todo, generando más fracturas entre las bancadas de oposición", sostuvo.

Las leyes aprobadas por el Senado

De los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados, dos consiguieron el respaldo final del Congreso. El Senado aprobó tanto la iniciativa para delegar facultades legislativas a la presidenta Keiko Fujimori como el proyecto que autorizaba un crédito suplementario de S/8.228,4 millones.

El proyecto de delegación de facultades ha sido, hasta ahora, el asunto que más tiempo ha tomado en la agenda parlamentaria. Fueron casi dos meses durante los cuales la iniciativa sufrió modificaciones en los distintos espacios del Parlamento. Finalmente, fue aprobada con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

Por su parte, el crédito suplementario aprobado busca destinar recursos a la atención de los efectos del fenómeno El Niño, además de financiar acciones en materia de infraestructura, seguridad ciudadana, salud y educación. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor, diez en contra y seis abstenciones.

Mejía considera que el trabajo del nuevo Senado está condicionado por sus características políticas. La Cámara Alta es el espacio parlamentario con mayor presencia oficialista, por lo que, en determinados momentos, su actuación podría verse supeditada a la agenda del Gobierno.

"La cuestión con el Senado es que el oficialismo tiene más fuerza y poder de negociación, donde su principal interés en estos meses ha sido monopolizar la agenda parlamentaria con el asunto de la delegación de facultades al Gobierno. Estas próximas semanas será interesante ver la capacidad de negociación entre las fuerzas políticas en las sesiones del pleno del Senado, ya que tendrán en su agenda iniciativas contra las leyes procrimen, entre otros asuntos que han puesto en agenda los diputados en distintas comisiones", apuntó.