León XIV en Perú: un llamado contra la violencia, la corrupción y la impunidad La visita apostólica del santo padre a Perú estuvo marcada por un mensaje claro contra la inseguridad ciudadana, impunidad y respaldo por las luchas sociales. León XIV visitó cinco regiones del país del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre.

León XIV en Perú: un llamado contra la violencia, la corrupción y la impunidad

León XIV en Perú: un llamado contra la violencia, la corrupción y la impunidad

Antes de ser León XIV, Robert Prevost impulsó una campaña de recolección de firmas para exigir la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pidió al exdictador Alberto Fujimori que se disculpe con las víctimas del periodo de violencia política y entregó de forma gratuita tanques de oxígeno a pacientes de COVID 19. Ese compromiso por la lucha social y búsqueda de justicia se reafirmó en cada uno de los discursos y homilías que dio durante su visita apostólica en el Perú como máxima autoridad de la Iglesia.

Búsqueda de justicia

Desde un inicio su postura crítica frente a la situación del país fue clara. El primer día en territorio nacional, en su discurso en el Gran Teatro Nacional, frente a la mandataria, Keiko Fujimori, Prevost dijo: “Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto”.

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La frase llegó a una Keiko Fujimori que minutos antes había indicado que ningún país puede vivir “prisionero de sus heridas” y que el Perú necesita vivir en paz con su pasado para construir su futuro.

Además, en el lugar se encontraban los expresidentes Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí, y el santo padre no dudó en resaltar que “las decisiones públicas alcanzan también a quienes viven lejos de los lugares donde se toman” y que “quienes acuden a las instituciones esperan ser escuchados”.

León XIV lamentó la inseguridad ciudadana en el país

En Chiclayo (Lambayeque), durante en la ceremonia en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el sumo pontífice enfatizó que “un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte”.

También, exhortó a los académicos a ser “pensadores libres, para quienes la verdad antecede a la opinión, y la justicia, al interés”.

En Zaña, distrito que conserva la memoria de generaciones de africanos que fueron sometidos a esclavitud, León XIV reconoció que “muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones”.

Asimismo, tanto en el distrito de Chiclayo como en Zaña, no fue indiferente a la inseguridad ciudadana y reconoció que la “violencia se generaliza” y “amenaza”. Y agregó: “Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad”.

Migración forzada y denunciar lo incorrecto

En Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, localidad donde Prevost, antes de partir a Roma, prometió regresar, reconoció que muchos ciudadanos se ven forzados a migrar a otra ciudad para buscar un futuro mejor.

“El sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa”, dijo.

Leyó la parábola de una mujer viuda que acudía insistentemente ante un juez para pedir justicia frente a su adversario. El juez no temía a Dios ni respetaba a las personas, pero finalmente accedió a atenderla debido a su perseverancia. En función a ello, el santo padre explicó que “el egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios”.

Importancia de preservar las tradiciones religiosas

Luego, en Cusco, León XIV llamó a reconstruir los vínculos en un país marcado por divisiones, heridas y desconfianza. Además, resaltó la importancia de preservar las tradiciones religiosas como parte de la identidad.

“Las tradiciones populares, con sus símbolos y sus dinámicas impregnadas de valores de comunión y solidaridad cristiana, son un tesoro invaluable de buenas enseñanzas, especialmente para las nuevas generaciones”, expresó.

Y agregó: “Esto es importante, especialmente en una época como la nuestra, marcada por divisiones, heridas, desconfianza y situaciones que dificultan que los hombres y las mujeres se reconozcan como miembros de una misma familia, hijos e hijas del mismo Padre”.

Asesinatos de líderes indígenas e impunidad en casos de abuso sexual

Finalmente, en Pucallpa, el sumo pontífice alertó sobre los asesinatos de los líderes indígenas, quienes fueron atacados por defender su territorio. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, dijo.

También denunció la situación de las víctimas de violencia sexual: “Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad”.

En ese sentido, señaló que en muchas comunidades no se cuenta con los servicios básicos como educación y salud: “Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”.

Asimismo, describió el agravamiento de los problemas sociales en la Amazonía indicando que “la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”.