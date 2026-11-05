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Corazón Serrano sorprende al aparecer en el concierto de María Becerra en Lima: “¡Qué alegría cantar y disfrutar juntos!”

El concierto, realizado en Lima, incluyó una emocionante colaboración con Cielo Fernández de Corazón Serrano, interpretando el exitoso 'Poco yo remix'.

María Becerra regresó a Lima el 4 de noviembre durante su 'Quimera Tour', donde presentó su reciente álbum 'Quimera' y se emocionó al reencontrarse con Corazón Serrano.
María Becerra regresó a Lima el 4 de noviembre durante su 'Quimera Tour', donde presentó su reciente álbum 'Quimera' y se emocionó al reencontrarse con Corazón Serrano.Fotos: difusión.
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María Becerra volvió a pisar suelo limeño la noche del miércoles 4 de noviembre. La cantante argentina se reencontró con sus seguidores peruanos en Costa 21, como parte de su 'Quimera Tour', gira con la que presenta su más reciente etapa musical y el concepto de su tercer álbum de estudio, 'Quimera', publicado en noviembre de 2025. Además de enamorar con su voz, su desenvolvimiento y con sus éxitos, sorprendió con sus invitados.

María Becerra se emocionó al presentar a Cielo Fernández, cantante de Corazón Serrano, con quien interpretó 'Poco yo remix', uno de los grandes éxitos de la agrupación de Pacaipampa y cuya colaboración supera los 18 millones de reproducciones en YouTube. Una vez más, la reconocida 'Nena de Argentina' demostró que ama la cumbia peruana.

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Corazón Serrano celebra colaboración con María Becerra

Uno de los momentos más emocionantes del concierto de María Becerra en Lima fue cuando presentó a Corazón Serrano en el escenario. De esa manera, el grupo le devolvió la visita. Como se recuerda, la artista argentina fue una de las artistas sorpresas del aniversario 33 de la orquesta piurana, realizada el pasado 7 de febrero en el Estadio San Marcos.

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"¡Gracias, María Becerra, por invitarnos a compartir este momentazo contigo! ¡Qué alegría cantar y disfrutar juntos!", es el mensaje que compartió el grupo de los hermanos Guerrero Neira en redes sociales, junto al video de la artista argentina cantando con Cielo Fernández.

"¿Cuando, cómo, dónde ? Queremos saberlo", "Que grandioso Corazon Serrano, enhorabuena", "Corazón Serrano, el mejor del Perú", "Corazón Serrano llegó a un nivel que lo pone como la mejor orquesta de cumbia del Perú de todos los tiempos", "Y aun creen que los otros grupos, que son 100 por ciento cover, son competencia para CS? No hay forma" y "Amo, amo, amo. CS siempre demostrando que son los Nro 01"; fueron algunos comentarios que dejaron los fans de la orquesta en TikTok.

Este encuentro musical llega en un momento especial para Corazón Serrano, que continúa su camino hacia la celebración de sus 34 años de trayectoria. La agrupación prepara ‘Camino a un Sueño 3’, el gran espectáculo que se realizará el próximo 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, en Lima.

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