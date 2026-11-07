Dina Páucar celebra sus 36 años de carrera con Corazón Serrano y Yarita Lizeth: fecha, lugar, artistas invitados y entradas para su aniversario Dina Páucar celebrará 36 años de carrera en un concierto masivo en Puente Piedra. Contará con la participación de Corazón Serrano y Yarita Lizeth, entre otros artistas.

La cantante peruana Dina Páucar está más feliz que nunca, no solo porque se convertirá en abuela por primera vez, sino también porque en los próximos días conmemorará sus 36 años de trayectoria, en una jornada que promete reunir a miles de seguidores. Para este evento ha convocado a grandes invitados, entre ellos Corazón Serrano, con quien grabó sus mejores temas en cumbia, y Yarita Lizeth, quien ahora es su nuera.

Convertida en una auténtica ídola del huayno con arpa, Dina Páucar ha construido una carrera marcada por el esfuerzo, la perseverancia y una profunda conexión con su público. Llegar a la cima no fue fácil. Detrás de su reconocimiento nacional e internacional existen años de sacrificio, trabajo constante y una férrea voluntad de abrirse camino en una industria musical que no siempre ofrece oportunidades.

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Pero su voz inconfundible y su carisma sobre los escenarios han sido las mejores credenciales para mantenerse vigente. Su música continúa pasando de generación en generación y sus presentaciones convocan a miles de seguidores que encuentran en sus canciones sentimientos, recuerdos y parte de su propia historia.

Dina Páucar celebrará sus 36 años con grandes artistas

Para celebrar sus 36 años de carrera, la referida intérprete de huayno con arpa ofrecerá un concierto masivo este domingo 22 en el estadio municipal Arena Puente Piedra, acompañada de grandes exponentes de la música popular. Además de Corazón Serrano y Yarita Lizeth, la emblemática 'Diosa Hermosa del Amor' ha convocado a reconocidos artistas y agrupaciones como Sósimo Sacramento, Los Alegres de Bambamarca, Tradiciones del Perú, entre otros.

Dina Páucar celebrará 36 años de carrera en un concierto masivo el 22 de octubre en Arena Puente Piedra.

Dina Páucar no solamente es una estrella de la música andina; es una artista que ha llevado el huayno con arpa más allá de nuestras fronteras, convirtiéndose en una embajadora de la cultura popular peruana. Su nombre y su música son también Marca Perú, por representar el talento, la identidad y la riqueza de nuestras expresiones musicales.