Galarreta y Espá despiden al papa León XIV mientras Keiko Fujimori viaja a China

El premier Luis Galarreta y el canciller Carlos Espá despidieron este sábado al papa León XIV en representación del Estado, porque la presidenta Keiko Fujimori ya no está en el país. También asistió la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

Fujimori viajó el domingo 15 y llegará a Shenzhen a las 10.20 p. m. del lunes (hora local), para participar en el foro APEC. Su agenda oficial comienza el martes 17 con una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, pero la cena de bienvenida de los líderes recién es el miércoles 18. Después irá a Japón y retornará al Perú el sábado 21.

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