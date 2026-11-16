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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Política

Galarreta y Espá despiden al papa León XIV mientras Keiko Fujimori viaja a China

La presidenta viajó el domingo 15 a la APEC y llegará a Shenzhen horas después de que el pontífice deje Lima. El 11 de noviembre lo había recibido en la Base Aérea del Callao.

Galarreta y Espá despiden al papa León XIV mientras Keiko Fujimori viaja a China
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El premier Luis Galarreta y el canciller Carlos Espá despidieron este sábado al papa León XIV en representación del Estado, porque la presidenta Keiko Fujimori ya no está en el país. También asistió la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

Fujimori viajó el domingo 15 y llegará a Shenzhen a las 10.20 p. m. del lunes (hora local), para participar en el foro APEC. Su agenda oficial comienza el martes 17 con una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, pero la cena de bienvenida de los líderes recién es el miércoles 18. Después irá a Japón y retornará al Perú el sábado 21.

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PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

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