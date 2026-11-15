Keiko Fujimori viaja a China y no despedirá al Papa León XIV en su último día en Perú

El papa León XIV pidió a Keiko Fujimori tratar con justicia los sucesos dolorosos del pasado peruano. Foto: Presidencia

El papa León XIV pidió a Keiko Fujimori tratar con justicia los sucesos dolorosos del pasado peruano. Foto: Presidencia

Para cuando el papa León XIV deje Perú, la tarde de este lunes 16 de noviembre, Keiko Fujimori ya no estará en territorio nacional y, por lo tanto, no asistirá a su despedida.

Se trata de la despedida de quien se nacionalizó peruano en agosto del 2015 y escribió en su solicitud que su intención era quedarse en el país toda la vida.

Video destacado PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Aún así, la presidenta partirá este domingo 15 y tiene previsto llegar a Shenzhen, en China, el lunes a las 10.20 p.m. (hora local) para participar de la APEC. Ese mismo día, a la 1.45 p.m., el sumo pontífice partirá a Roma desde la Base Aérea del Callao, en Lima.

En su último día, tras visitar Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali, el santo padre regresa a la capital del país para asistir a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrar una última misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Tras ello, se desarrollará una ceremonia de despedida a la 1.15 p.m en la que acudirán, en representación de la jefa de Estado, el primer ministro, Luis Galarreta, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Esta situación ya ha sido cuestionada por expertos en materia política e internacional.

Por ejemplo, el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, encontró “inexplicable e inoportuno” que la presidenta no haya podido modificar su visita a la APEC.

En el mismo sentido, el exministro del Interior Carlos Basombrío cuestionó la necesidad de que Fujimori viaje con antelación a un evento que empieza el 18 de noviembre y calificó el hecho como un “calculado desaire”, al recordar que Robert Prevost expresó que Alberto Fujimori debía pedir perdón a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.

Sabiendo de estas y otras críticas, la mandataria aseguró que hicieron todo lo posible para modificar su agenda en China y estar presente en la despedida, pero fue “imposible”.

Keiko Fujimori durante la visita del Papa León XIV

Siendo ese el contexto, y siguiendo el protocolo, la mandataria recibió al santo padre el miércoles 11 de noviembre en la Base Aérea del Callao, cuando llegó a Perú procedente de Buenos Aires.

En suma, la presidenta ha participado de cuatro actividades oficiales junto al papa: tres en Lima y una en Pimentel (Lambayeque).

Tras el recibimiento en la Base Aérea del Callao, Fujimori participó en la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno donde también sostuvieron una reunión protocolar.

Luego, hubo una ceremonia en el Gran Teatro Nacional donde estuvieron presentes ex mandatarios como Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí.

En este espacio se evidenciaron las posturas de ambas autoridades frente a los hechos acontecidos durante el periodo de violencia política y conflicto armado interno en el país.

Fujimori aprovechó su discurso para resaltar sus planes de su gobierno e indicar que “ningún país puede vivir prisionero de sus heridas”, por lo que el Perú “necesita vivir en paz con su pasado para abrazar a su futuro”.

Sin embargo, el santo padre resaltó que "los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad". Además, resaltó que las decisiones del Estado tienen consecuencias para las comunidades alejadas de los centros de poder y recordó que sus habitantes también esperan respuestas a sus problemas.

El viernes, al finalizar la misa en Pimentel, la mandataria saludó a León XIV.

Agenda de Keiko Fujimori

Tras arribar a China durante la noche del lunes 16, Fujimori iniciará sus actividades oficiales a las 10.00 a. m. del martes 17 con una reunión de coordinación con la delegación peruana. Posteriormente, a la 1.00 p. m., participará en un almuerzo de trabajo con empresarios chinos, organizado por la Embajada del Perú en China.

Uno de los principales compromisos de la jornada será la reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, programada para las 4.30 p. m. Una hora después, la mandataria visitará el Centro Tecnológico de Shenzhen.

A las 9:30 a. m., Fujimori se reunirá con el presidente de Vietnam, To Lam. A las 10:30 a. m. visitará el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Shenzhen.

Para el miércoles 18, al mediodía tiene previsto reunirse con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah. Luego, a las 2.00 p. m., participará en un almuerzo con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

A las 3.30 p. m. sostendrá un encuentro con empresarios de Comex Perú y de la US-APEC Business Coalition. Posteriormente, a las 5.00 p. m., se reunirá con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y a las 6.30 p. m. con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La jornada concluirá con la cena de bienvenida de los líderes económicos de APEC, programada para las 7.00 p. m.

La presidenta participará desde las 9:30 a. m. en la fotografía oficial de los líderes económicos de APEC. Diez minutos después asistirá a la reunión de líderes económicos, en el Shenzhen International Communication Center.

El jueves 19, a las 12.10 p. m. sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. Por la tarde, a las 2.00 p. m., se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y a las 2.30 p. m. con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A las 3.00 p. m. tiene previsto un encuentro con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Finalmente, a las 5.25 p. m., partirá de Shenzhen rumbo a Tokio, Japón, donde tiene previsto arribar a las 10.20 p. m.

En Japón, el viernes 20, Fujimori comenzará su agenda a las 9.30 a. m. con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Veinte minutos después se encontrará con el senador Muneo Suzuki.

A las 11.50 a. m. participará en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón. Luego, a las 12.15 p. m., compartirá un almuerzo con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI) y empresarios japoneses.

Uno de los principales compromisos será la reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, programada para las 2.00 p. m. A las 3.30 p. m. participará en la ceremonia de firma de instrumentos de cooperación relacionados con la gestión del riesgo de desastres, tecnologías de la información y comunicación, donación de vehículos para bomberos, cooperación agrícola y educativa, y minerales críticos.

La agenda continuará con reuniones con el presidente de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui; el diputado Yasutoshi Nishimura; el representante de Nippon Foundation, Yohei Sasakawa; y la diputada Yuko Obuchi.

Finalmente, el sábado 21 retornará a Perú.