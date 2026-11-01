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Espectáculos

Corazón Serrano deja en shock a sus seguidores al presentar a su nueva cantante en pleno concierto

No fue Anely Dávila, exintegrante de Bella Luz, ni Paulina Villalobos, quien imitó a Isabel Pantoja en la final de 'Yo soy'. Corazón Serrano sorprendió al presentar a su nueva cantante que reemplazará a Briela Cirilo.   

Corazón Serrano ofreció exitoso concierto el 31 de octubre. Foto: Composición LR/Instagram.
Corazón Serrano ofreció exitoso concierto el 31 de octubre. Foto: Composición LR/Instagram.
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Corazón Serrano terminó con las dudas sobre quién ocuparía el puesto que dejó Briela Cirilo. Durante su show de Halloween, realizado la noche del 31 de octubre, la agrupación presentó a Eimy Peralta como su nueva vocalista. La joven de 14 años apareció frente al público, saludó a los asistentes y se animó a cantar el Mix Vico, tema que hizo corear a los presentes.

Su llegada se produjo en medio de las especulaciones que señalaban a Anely Dávila, recordada por su paso por Bella Luz, como la candidata más fuerte para sumarse al grupo piurano.

Sin embargo, fue la menor quien se llevó la sorpresa de la noche. El animador Dani Danielanunció su incorporación ante los asistentes, aunque también aclaró que la adolescente todavía no acompañará a sus compañeras en los próximos conciertos.

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¿Quién es Eimy Peralta y en qué grupos estuvo?

Eimy Peralta ya había llamado la atención de los integrantes de Corazón Serranocuando se presentó al casting nacional que organizó la agrupación para sumar nuevas voces. La adolescente consiguió avanzar hasta las últimas rondas, pero no fue elegida para debutar de inmediato debido a que tiene 14 años.

Por ahora, la joven deberá continuar con su preparación antes de asumir presentaciones junto al grupo. Su reciente aparición en el concierto de Halloween fue una primera oportunidad para darse a conocer ante los seguidores de la orquesta de cumbia.

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Anely Dávila sonaba como posible nueva integrante de Corazón Serrano

En los días previos al concierto de Halloween, Anely Dávila fue señalada como una de las posibles incorporaciones de Corazón Serrano. El tiktoker Fernando León, conocido como 'Chiclesitos', aseguró que la cantante sería presentada como nuevo fichaje de la agrupación el 31 de octubre.

El creador de contenido afirmó que recibió esa información de una fuente cercana y que el grupo intentaba mantener el anuncio bajo reserva. Los rumores cobraron fuerza luego de que Dávila comunicara su salida de Bella Luz pocas semanas atrás. Otro nombre que sonaba era el de Paulina Villalobos, participante de 'Yo soy', pero ella rechazó la propuesta.

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