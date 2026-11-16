➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este lunes 16 de noviembre?
Descubre las predicciones del horóscopo para este lunes 16 de noviembre, según el tarotista peruano Jhan Sandoval. Conoce lo que te deparan los astros según tu signo.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 16 de noviembre? Revisa el horóscopo de este lunes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 16 de noviembre?
Aries: Una persona poco transparente y con problemas económicos tratará de convencerte de participar en sus planes. No aceptes nada que no te brinde seguridad. En el amor, evita involucrarte en una triangulación.
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Tauro: Tus ideas serán creativas y, al ponerlas en práctica, te ayudarán a avanzar y conseguir una jornada muy productiva. Si tienes en mente iniciar un negocio, no pierdas más tiempo. Este es el momento.
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Géminis: Estás por cometer un acto imprudente que podría traer consecuencias en tu profesión y economía. Una amistad te hará tomar conciencia de la situación y evitará que asumas riesgos innecesarios.
Cáncer: Terminarás tu jornada laboral muy agotado y probablemente solo querrás descansar. Sin embargo, un familiar o ser querido necesita conversar contigo. No lo ignores y préstale atención, pues necesita de tu compañía.
Leo: Desconfías de un compañero que parece ocultarte información y buscarás averiguar con otras personas cómo está desarrollando su gestión. Confirmarás tus sospechas y tendrás que enfrentarlo.
Virgo: Sientes que todo tu esfuerzo no está siendo recompensado económicamente. El dinero que recibirás no será el que habías calculado y buscarás esclarecer esta situación. Evita las discusiones y apuesta por el diálogo.
Libra: No estás siendo flexible ni permites que otras personas colaboren contigo. Alejar a quienes te rodean no será positivo. En el amor, las discusiones podrían distanciarte de esa persona. Controla tu carácter.
Escorpio: Una persona que se considera capaz de alcanzar más metas que tú intentará poner a prueba tus conocimientos. No caigas en provocaciones ni respondas a sus desafíos. Ignorar su comportamiento será lo mejor.
Sagitario: No cuentas con el dinero suficiente para solventar esa deuda y la presión es constante. Necesitas sincerarte con esa persona. Si le pides más tiempo y le explicas tu situación, podrá comprenderte.
Capricornio: Después de tantas dudas y vacilaciones, decidirás solicitar el favor de una amistad influyente. Recibirás su apoyo y tus proyectos podrán avanzar. En el amor, esa persona te recuerda y buscará comunicarse contigo.
Acuario: Ese viaje que tienes en mente será un éxito. No dudes y concreta tus planes. Sin embargo, es importante que revises todos los asuntos legales pendientes, pues cualquier descuido en este aspecto podría complicar tus objetivos.
Piscis: No debes temerle a la competencia. Tienes las herramientas necesarias para superarla y seguir adelante. Confía en tus capacidades. En el amor, esa persona insiste en acercarse y no tiene malas intenciones. Escúchala.