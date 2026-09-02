Lesly Águila sorprende con mensaje a Briela Cirilo tras su polémica salida de Corazón Serrano: “La manera...”

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Briela Cirilo generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo peruano tras anunciar su salida definitiva de Corazón Serrano. Esto dio lugar a diversas especulaciones sobre esta inesperada noticia, y ahora, Lesly Águila sorprendió al compartir un mensaje dirigido a su excompañera.

Lesly Águila envía un mensaje a Briela Cirilo

El motivo real de la salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano sigue sin aclararse. Recordemos que ella anunció su decisión durante una presentación privada en Trujillo, pero después de aquello, Lesly Águila optó por no quedarse en silencio.

A través de su cuenta de Instagram, Lesly le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Mi Bri, quiero de corazón que todo lo bueno que te espera se haga realidad. Siempre he admirado enormemente tu talento y cómo hacer lo que amas”, expresó al inicio.

Lesly Águila dedicó una publicación a Briela Cirilo.

En su mensaje, Lesly Águila dio a entender que la decisión de dejar la agrupación fue de su excompañera. “Estoy segura de que todos esos nuevos proyectos que tienes en mente serán exitosos, porque tienes la capacidad, el talento y la fuerza para lograr todo lo que te propongas”, añadió.

Finalmente, Lesly Águila mostró su emotividad con la situación de Briela Cirilo, quien estuvo tres años en Corazón Serrano, deseándole el mejor de los éxitos en su nueva etapa lejos del grupo.

“Me alegra mucho verte crecer y conseguir más cosas. Nunca dejes de creer en ti ni en tus sueños, porque tienes mucho para ofrecer. Te deseo todo lo mejor, que sigas cosechando éxitos y conquistes el mundo entero con tu talento”, concluyó.