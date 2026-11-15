Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y en la UEFA Nations League.

Los partidos del lunes 16 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1 y en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran el Alemania vs Países Bajos. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Continúa la última jornada en el Torneo Clausura con dos duelos claves por el descenso: CD Moquegua vs Atlético Grau y Cusco FC vs ADT Tarma.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

UTC Cajamarca vs Los Chankas

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

CD Moquegua vs Atlético Grau

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco FC vs ADT

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la UEFA Nations League HOY

Grecia vs Serbia

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Alemania vs Países Bajos

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney+ Premium

Suiza vs Escocia

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Concacaf Nations League HOY