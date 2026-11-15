Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y en la UEFA Nations League.
Los partidos del lunes 16 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1 y en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran el Alemania vs Países Bajos. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Continúa la última jornada en el Torneo Clausura con dos duelos claves por el descenso: CD Moquegua vs Atlético Grau y Cusco FC vs ADT Tarma.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- UTC Cajamarca vs Los Chankas
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- CD Moquegua vs Atlético Grau
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco FC vs ADT
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Grecia vs Serbia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Alemania vs Países Bajos
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium
- Suiza vs Escocia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Concacaf Nations League HOY
- Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: YouTube de Concacaf
- Canadá vs Guatemala
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: YouTube de Concacaf