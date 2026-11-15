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Deportes

Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y en la UEFA Nations League.

Programación de los partidos de hoy, lunes 16 de noviembre. Foto: composición LR/ADT/CD Moquegua
Programación de los partidos de hoy, lunes 16 de noviembre. Foto: composición LR/ADT/CD Moquegua
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Los partidos del lunes 16 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1 y en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran el Alemania vs Países Bajos. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Continúa la última jornada en el Torneo Clausura con dos duelos claves por el descenso: CD Moquegua vs Atlético Grau y Cusco FC vs ADT Tarma.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • UTC Cajamarca vs Los Chankas
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • CD Moquegua vs Atlético Grau
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco FC vs ADT
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Grecia vs Serbia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Alemania vs Países Bajos
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium
  • Suiza vs Escocia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Concacaf Nations League HOY

  • Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf
  • Canadá vs Guatemala
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf

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