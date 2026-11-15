Federico Salazar manda contundente respuesta luego de que Katia Condos lo señalara por no luchar por su matrimonio: "Hay un hecho ..." "Me sorprendió la falta de voluntad de resolver", había declarado Katia Condos y dejó entrever que Federico Salazar no habría hecho nada por salvar su matrimonio. El periodista reaccionó ante estas declaraciones y sorprendió con su respuesta.

Federico Salazar y Katia Condos eran una de las parejas más estables de la farándula. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Federico Salazar y Katia Condos eran una de las parejas más estables de la farándula. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Federico Salazar fue consultado sobre las recientes declaraciones de Katia Condos acerca del fin de su relación, luego de compartir 30 años juntos. El conductor de televisión fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego' y evitó responder directamente a los comentarios de la actriz.

Durante el encuentro con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, el periodista señaló que prefiere mantener los detalles de su separación en privado. Además, aseguró que está concentrado en su vida familiar y en las responsabilidades que tiene con sus hijos.

Federico Salazar rompe su silencio tras declaraciones de Katia Condos

Al ser consultado sobre las declaraciones de su aún esposa, Federico Salazar dejó claro que no le correspondía responder por las opiniones de ella. Asimismo, el conductor evitó profundizar en los motivos de la ruptura y recordó que ambos ya habían difundido un comunicado para informar sobre el fin de su relación.

"Prefiero dejarlo en el ámbito absolutamente privado, ¿no? No quiero comentar sobre el tema de la separación, que ya nosotros publicamos un comunicado y ahora quiero dedicarme a la parte personal", sostuvo.

Por otro lado, el conductor de América Noticias descartó tener problemas con su aún esposa y aseguró que ambos continúan cumpliendo con sus compromisos familiares, priorizando el bienestar de sus hijos.

"Tengo que concentrarme en la vida familiar, en mis responsabilidades como padre que me tocan y los dos vemos por nuestros hijos", expresó el periodista.

¿Qué dijo Katia Condos sobre el fin de su matrimonio con Federico Salazar?

Las declaraciones de Federico Salazar se produjeron después de que Katia Condos hablara sobre el proceso emocional que atraviesa tras el fin de su relación. Durante una entrevista con Mónica Delta para el programa 'Habla serio', la actriz reconoció que todavía enfrenta un periodo de duelo por los 30 años que compartió con el periodista.

Asimismo, la intérprete confesó que imaginaba continuar su vida al lado de Federico Salazar y que esperaba que ambos permanecieran juntos para siempre.

Sin embargo, Katia Condos aclaró que era consciente de que podían existir problemas en una relación de tantos años. Lo que no esperaba, según explicó, era que no hubiera disposición para encontrar una solución.

"Obviamente, para que algo así pase es porque no todo está bien. No hay una ceguera de mi parte", sostuvo. Luego, agregó que le "sorprendió que no hubiera voluntad de resolver".