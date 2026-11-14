Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triundo de San Martín vs Alianza Lima Alianza Lima perdió contra la San Martín, equipo que lidera la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con 15 puntos. Revisa los resultados y los duelos pendientes de la fecha 5.

La Universidad San Martín venció 3-1 a Alianza Lima el sábado 14 de noviembre, en la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, y quedó como líder de la tabla de posiciones. El resultado dejó a las santas con 15 puntos y a las blanquiazules en el tercer puesto, con 10 unidades.

Por su parte, Universitario, que ocupa la segunda casilla con 12 puntos, enfrentará en una jornada clave a Regatas Lima. Por lo tanto, la tabla sufrirá más modificaciones una vez conocidos los tres duelos programados para el domingo 15 de noviembre, que completarían la fecha.

¿Cómo quedó la tabla tras el triunfo de San Martín?

Con su victoria ante Alianza Lima, el equipo santo consolidó el primer lugar con 15 puntos y un registro de cinco partidos ganados. Universitario seguía segundo, invicto, con 12 unidades; las íntimas aparecían terceras, con 10 puntos, cuatro triunfos y una derrota en el torneo.

EQUIPOS PJ SETS PUNTOS 1. SAN MARTÍN 5 15:2 15 2. UNIVERSITARIO 4 12:0 12 3. ALIANZA LIMA 5 13.9 10 4. ATENEA 4 11:14 10 5. REGATAS 4 9.6 7 6. REBAZA ACOSTA 4 8:8 6 7. SOAN 4 7:8 6 8. OLVA 5 7:9 6 9. CIRCOLO 5 7:11 5 10. WANKA 5 4:12 3 11. GÉMINIS 4 3:12 1 12. PERÚ U19 5 0:15 0

¿Qué resultados y partidos completan la fecha 5?

La jornada sabatina incluyó otros dos resultados: Circolo Sportivo Italiano derrotó 3-0 a Perú U19 y Olva Latino superó 3-0 a Deportivo Wanka. El choque entre San Martín y Alianza Lima cerró la programación del 14 de noviembre con triunfo santo por 3-1.

Para el domingo 15 de noviembre quedaron previstos Deportivo Géminis frente a Atenea, a las 2.15 p. m.; Deportivo Soan ante Rebaza Acosta, a las 4.30 p. m.; y Universitario contra Regatas Lima, a las 6.30 p. m. Estos cruces podrán alterar las ubicaciones de varios equipos.

La derrota fue el primer revés de Alianza Lima en cinco presentaciones, mientras que San Martín mantuvo su campaña perfecta con cinco victorias. En la fecha anterior, el equipo blanquiazul había conseguido un buen inicio de campeonato, pero el resultado frente a las santas modificó la disputa por los primeros lugares.