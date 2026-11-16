Tras las declaraciones de Katy Jara sobre católicos entusiasmados por la visita del papa León XIV a Perú, Olinda Castañeda, una practicante del cristianismo, sorprendió con un fuerte video criticando a aquellos que esperan en largas filas para ver al papa. Esto ocurrió en la base de Las Palmas, donde se reunió una multitud desde la madrugada para la última misa de Robert Prevost. ¿Qué opinó sobre esta práctica?

Olinda Castañeda Critica a Católicos por Hacer Colas para Ver al Papa León XIV

Olinda Castañeda se encuentra en el ojo del huracán tras la reacción de Katy Jara hacia los católicos emocionados por el papa León XIV.

Mientras Katy Jara alejaba a los fieles de su transmisión, Olinda compartió un video impactante mostrando las extensas filas de fieles en Las Palmas, quienes llegaron temprano buscando asegurar un lugar en la misa.

Antes de la llegada de Robert Prevost, Castañeda criticó que las personas soportaran estas incomodidades en lugar de participar en otras prácticas religiosas.

“Déjame lanzar un ‘facto’ y luego me retiro, aunque desate críticas. No tienes tiempo para la iglesia ni para escuchar la palabra del Señor, pero esperas horas bajo cualquier clima para ver al papa”, comenzó un joven en el video, el cual fue compartido por Castañeda.

Castañeda enfatizó su postura sobre la adoración al ‘sucesor de Pedro’, criticando que se trate más de fanatismo que de verdadera devoción religiosa.

“No es devoción al Señor, es fanatismo”, añadió, afirmando que los católicos podrían estar siguiendo al papa con una fervor desproporcionado, alejándose del verdadero sentido de su fe.

El mismo video refleja que, aunque su postura pueda ser impopular, a Castañeda no le preocupa la opinión de los demás.

Recientemente, Castañeda también lanzó un mensaje crítico sobre una estatua del papa construida en el Callao.

“No dobles tus rodillas ante estatuas de piedra, dobla tu corazón ante el Dios verdadero”, escribió Olinda Castañeda.