Kiara Lozano de Corazón Serrano confiesa si está en sus planes ser madre: “Soy joven, a no ser que...” Kiara Lozano, cantante de Corazón Serrano, reveló en TikTok acerca de su deseo de tener hijos. La popular artista confesó que sueña con convertirse en madre, pero no tiene planes inmediatos, a menos que se cumpla cierta condición.

Kiara Lozano sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre sus planes de maternidad durante una transmisión en vivo de TikTok. La integrante de Corazón Serrano, conocida por protagonizar la popular canción 'Como una boa', recibió una pregunta directa sobre la posibilidad de tener hijos y compartió su postura sin ocultar su opinión.

La intérprete del famoso 'Mix zumbalo' explicó que actualmente no contempla convertirse en madre, pues considera que todavía es joven para asumir ese firme compromiso. Sin embargo, dejó claro que formar una familia es uno de sus más grandes anhelos personales, tras consolidar su carrera musical y que espera cumplir ese sueño en algún momento de su vida.

Kiara Lozano revela su anhelo de formar una familia

Durante la transmisión, un usuario quiso conocer cuándo la vocalista del conjunto musical piurano tendría hijos. Ante la consulta, la apodada 'Santa Kiarita' respondió con naturalidad y explicó que la maternidad no está entre sus prioridades inmediatas. Aunque tampoco descarta que llegue más adelante, a menos que se presente una circunstancia específica.

"¿Cuándo Dios lo quiera? Bueno, yo sé que tiene que ver mucho también el deseo de cada uno, pero ahorita definitivamente no. Soy joven, a no ser que la friegue, ¿No?", comentó entre risas la intérprete de 'Heridas de amor'. De esta manera, la artista dejó en claro una duda que venía circulando entre los curiosos de su comunidad.

'La Diosa de la Cumbia' responde tajante ante pregunta íntima de usuario

La conversación continuó cuando algunos participantes del directo reaccionaron a las declaraciones de la cantante de cumbia. Frente a los comentarios, Lozano reafirmó que sí desea experimentar la maternidad, pero cuando llegue el momento adecuado para ella. Del mismo modo, respondió acerca de la idea de sumar hijos a su vida.

"Claro que sí en algún momento, claro que quiero, que deseo. Yo sé que todos no tienen ese mismo deseo en la vida, pero yo sí. En algún momento pienso ser mamá", manifestó tajantemente la artista, ante las dudas de los seguidores más acérrimos de la vida privada ajena.