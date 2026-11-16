Mathías Brivio deja en shock a su hijo al reencontrarse con él en Estados Unidos tras largo tiempo: “Te amo mi amor” El presentador Mathias Brivio protagonizó un conmovedor momento al poder abrazar a su hijo menor después de mucho tiempo sin verse.

Mathías Brivio aprovechó que el reality 'Esto es guerra' no se emitió el último viernes debido al partido entre Perú y Bolivia para viajar a Estados Unidos y darle una sorpresa a su hijo Eugenio. El conductor de América TV decidió recogerlo de manera inesperada a la salida de su colegio, sin que el pequeño supiera que volvería a verlo ese día.

El presentador compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde mostró la reacción de su primogénito al encontrarlo esperándolo fuera de la escuela. Ambos se mostraron muy felices y protagonizaron un cariñoso abrazo. "Pequeños detalles que me alegran el corazón y me recargan de energía", escribió el influencer en la descripción del video.

Mathías Brivio sorprende a su hijo en Estados Unidos

El conductor de 'Esto es guerra' se grabó desde las afueras del colegio para registrar la reacción de Eugenio al verlo. "He venido a recoger a Eugenio a su colegio de primaria", comentó al inicio del video, mientras esperaba la salida del menor.

Poco después, el comunicador reconoció a su hijo entre los estudiantes que salían del centro educativo. "Ahí viene, miren. Mi hijo va con su camiseta de la selección de Perú", expresó emocionado al notar que el pequeño llevaba puesta la blanquirroja.

Al darse cuenta de que su padre estaba esperándolo, el jovencito puso un rostro de sorpresa y se acercó rápidamente a él. Mathías Brivio lo recibió con varios besos y le preguntó: "Hola, chatito, ¿cómo estás? ¿Me has extrañado? ¿Cuánto? Te amo, mi amor". El niño respondió afirmativamente a sus preguntas mientras disfrutaba del abrazo de su papá.

¿Cuántos hijos tiene Mathías Brivio?

Mathías Brivio es padre de tres hijos: Julieta, Tiziana y Eugenio. Su hija mayor nació de una relación anterior, mientras que los dos menores son fruto de su matrimonio con Alejandra Rosemberg, con quien formó una familia.

El conductor suele mantener la vida de sus hijos lejos de la exposición pública. Sin embargo, en ocasiones comparte algunos momentos familiares en sus redes sociales, como ocurrió con el reciente reencuentro con Eugenio en Estados Unidos.