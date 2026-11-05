Diana Sánchez se emociona al anunciar que conducirá vigilia de jóvenes con el papa León XIV en Lima: "Gracias por confiar en mí" Tras su salida de 'Yo Soy', la exchica reality Diana Sánchez formará parte de esta actividad oficial en el marco de la llegada del papa León XIV a Perú. Vigilia tendrá lugar en el Estadio Nacional.

La visita del papa León XIV al Perú continúa generando expectativa en distintos sectores del país, incluidos personajes de la farándula nacional que participarán en las actividades preparadas para recibir al sumo pontífice. Una de ellas es Diana Sánchez, quien confirmó que tendrá un papel protagónico en uno de los encuentros más multitudinarios previstos durante la agenda pastoral.

La exchica reality compartió la noticia a través de sus redes sociales y no ocultó la emoción que le produce formar parte del evento. En un mensaje dirigido a sus seguidores, agradeció la oportunidad y destacó el significado personal que tiene para ella asumir esta responsabilidad frente a miles de jóvenes.

Diana Sánchez conducirá vigilia de jóvenes con el papa León XIV

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Diana Sánchez reveló que será una de las conductoras de la Vigilia de Jóvenes que se realizará el próximo 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, actividad que contará con la presencia del papa León XIV y reunirá a decenas de miles de asistentes.

"Hay noticias que te llenan el corazón. Este 12 de noviembre seré una de las conductoras de la Vigilia de Jóvenes con el Santo Padre León XIV en el Estadio Nacional. Más de 50.000 jóvenes vivirán este encuentro y me emociona muchísimo ser parte de este momento", expresó.

En esa línea, la figura televisiva expresó gratitud ante este momento histórico en su carrera, que, dicho sea de paso, llega tras su salida de la conducción de ‘Yo Soy’. "Mi trabajo me ha regalado momentos hermosos, pero este me toca de una manera muy especial. Estoy feliz, honrada, bendecida y profundamente agradecida por esta oportunidad que recibo con todo el corazón”, agregó.

En la descripción que acompañó su publicación, Diana reiteró su gratitud por haber sido convocada para el evento. Además, adelantó que compartirá escenario con el influencer Diego Rivera, así como con Arnold Albites Araujo y Gianella Villanueva, quienes también participarán en la conducción de la jornada. El encuentro incluirá presentaciones artísticas y momentos de oración dirigidos especialmente a los jóvenes.

Actividades del papa León XIV en Perú

La vigilia forma parte de las actividades programadas durante la visita de León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Durante esos días, el sumo pontífice participará en celebraciones litúrgicas, encuentros con fieles y actividades multitudinarias en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Su llegada ha despertado una enorme expectativa debido al estrecho vínculo que mantiene con el país. Antes de convertirse en papa, Robert Prevost desarrolló gran parte de su labor pastoral en Perú y pasó varios años en Chiclayo, además de obtener la nacionalidad peruana. Esta visita marcará su primer regreso al país desde que asumió el liderazgo de la Iglesia Católica y se producirá semanas después de superar una intervención para extirpar un nódulo pulmonar cancerígeno.

En ese contexto, la vigilia juvenil se perfila como uno de los encuentros más simbólicos y esperados. Las entradas al evento serán gratuitas y estarán disponibles en Teleticket el 9 de noviembre para jóvenes entre 16 y 35 años.