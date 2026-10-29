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Cultura Asiática

'Amor disfrazado' reparto: ¿quién es quién en el nuevo k-drama que conquista Prime Video?

Im Si Wan y Seol In Ah lideran el reparto de 'Amor disfrazado', un k-drama que ha ganado popularidad en Prime Video con su emocionante historia de romance e identidades falsas.

'Amor disfrazado' tendrá 12 capítulos en Amazon Prime Video.
'Amor disfrazado' tendrá 12 capítulos en Amazon Prime Video.Foto: tvN
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'Amor disfrazado' ya empezó a ganar seguidores en Prime Video gracias a una historia que combina romance, misterio e identidades falsas. El nuevo k-drama de tvN reúne a Im Si Wan y Seol In Ah en una trama donde una detective encubierta debe acercarse al principal sospechoso de un asesinato, haciéndose pasar por un hombre.

Mientras la investigación avanza dentro de uno de los conglomerados más poderosos de Corea del Sur, la historia también da espacio a relaciones que se vuelven cada vez más complejas conforme salen a la luz nuevos secretos. Detrás de estos personajes se encuentran algunos de los rostros más conocidos de la televisión coreana. Conoce quiénes integran el reparto principal de la serie también conocida como 'Love Disguise' y qué otros dramas marcaron sus carreras.

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Reparto de 'Amor disfrazado', el nuevo k-drama que causa sensación en Prime Video

Im Si Wan es Yoon Yi Jun

Im Si Wan interpreta a Yoon Yi Jun, sucesor del Grupo Taegang y principal sospechoso de un caso de asesinato que sacude a la compañía familiar. Aunque proyecta una imagen de perfección y éxito, la investigación revela una realidad mucho más compleja. El actor surcoreano es ampliamente conocido por sus trabajos en dramas como el hit mundial 'El juego del calamar', 'El amor es la meta' y 'Summer quiere descansar', además de películas como 'Unlocked', una de las producciones coreanas más comentadas de Netflix.

Seol In Ah es Kang Jae Hee

La protagonista femenina es Kang Jae Hee, una detective con entrenamiento militar que adopta una identidad masculina para infiltrarse en el círculo más cercano de Yi Jun. Su misión consiste en descubrir la verdad detrás del crimen sin revelar quién es realmente. El personaje es interpretado por Seol In Ah, quien ganó popularidad internacional gracias a 'Propuesta laboral', aunque también formó parte de títulos como 'Mr. Queen', 'Memorias de juventud' y 'Twinkling Watermelon'.

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Kim Jung Hyun es Kim Si Hyeon

Kim Jung Hyun da vida a Kim Si Hyeon, abogado del Grupo Taegang y una de las personas de mayor confianza dentro del entorno empresarial que rodea al heredero. Su posición privilegiada lo convierte en una pieza importante dentro de los conflictos corporativos que atraviesan la serie. El actor es recordado por producciones exitosas como 'Crash Landing on You', 'Mr. Queen' y 'Kokdu: Season of Deity'.

Yeon Woo es Lee Hye Jeong

Por su parte, Yeon Woo interpreta a Lee Hye Jeong, secretaria del presidente del Grupo Taegang. Reservada y discreta, intenta mantener al margen su vida personal de los problemas internos de la empresa, aunque su historia termina entrelazándose con la de Kim Si Hyeon. Antes de integrarse al reparto de 'Amor disfrazado', la actriz y exintegrante del grupo de k-pop MOMOLAND participó en dramas como 'Dali and Cocky Prince', 'The Golden Spoon' y 'Numbers'.

El reparto de 'Amor disfrazado' es completado por los siguientes actores:

  • Jeong Han Seol es Jung Da Woun
  • Kim Do Yoon es Park Min Hwan
  • Jung Yoo Min es Han Eun Young
  • Kim In Kwon es Park Bong Yi
  • Kim Ki Bang es Jung Wan Gu
  • Nam Hae Jun es Kim Sun Jin
  • Ahn Sang Woo es Ma Hee Do
  • Choi Jin Ho es Yoon Tae Sik
  • Hong Eun Hee es Yoon Mi Jin
  • Park Ah In es Yoon Na Jung
  • Jo Seung Yeon es Na Man Suk
  • Lee Young Joon es Moon Joon Hyun
  • Ryu Seung Soo es Kang Suk Gu
  • Park Joon Myun es Jo Sook Ja.

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