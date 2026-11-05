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Milena Warthon expone la identidad del enmascarado Lemon Pay tras denigrarla en redes: “Es superdoloroso verme expuesta”

Milena Warthon rompe el silencio tras la controversia que la involucra en un video viral de Lemon Pay, quien pregunta a la gente por qué critican a la artista.

Milena Warthon hace un llamado para detener los ataques y menciona que ha lidiado con una cantidad desmesurada de violencia en el entorno digital desde hace cinco años.
Milena Warthon hace un llamado para detener los ataques y menciona que ha lidiado con una cantidad desmesurada de violencia en el entorno digital desde hace cinco años.Fotos: Facebook.
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¡Se cansó de los ataques! Milena Warthon volvió a pronunciarse en medio de la polémica que la rodea por un hecho ajeno a su carrera musical. Todo comenzó luego de que se viralizara un video en el que el influencer conocido como Lemon Pay salió a las calles para preguntar a varias personas por qué no les agradaba la cantante e incluso les consultó si tendrían intimidad con ella.

En un primer momento, la artista optó por responder a través de su música. Sin embargo, ante el contenido del video y los comentarios que generó, este jueves 5 de noviembre decidió alzar su voz de protesta y exigir que cesen los ataques y las expresiones ofensivas en su contra.

Hace cinco años recibo una cantidad desmesurada de violencia en las redes sociales. Llegué a esa conclusión hace una semana y media que vi un video de un hombre vestido de pájaro con una foto mía en su mano preguntando en su mayoría a hombres por qué el peruano no apoya a Milena Warthon. Algo que inconscientemente me afecta como si fuera la primera vez, manifestó la artista de 26 años.

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Milena Warthon expone la identidad de Lemon Pay

Milena Warthon, quien protestó por los incendios forestales en el show de Zaik Malik, aprovechó para ponerle rostro al hombre que la denigró en redes sociales y lo identificó como José Sebastián Cusquisiban Benítez. Según la cantante, lo que más le dolió es que pregunte a varios jovencitos si tendrían relaciones sexuales con ella, con la excusa de encontrar su valor artístico.

Milena Warthon denuncia a José Sebastián Cusquisiban Benítez por la denigración a la que ha sido sometida.

Milena Warthon denuncia a José Sebastián Cusquisiban Benítez por la denigración a la que ha sido sometida.

Me tomé toda esta semana para poder procesar y entender todo lo que me había hecho sentir ver este video, ya que, obviamente, es súper doloroso verme expuesta de esa manera: tan denigrante como mujer y como artista. Con el tiempo he entendido que cada uno tiene sus batallas, pero a pesar de eso, soy una mujer muy bendecida. Hoy, con 26 años, he aprendido a ver la vida desde esa perspectiva, manifestó.

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Milena Warthon defiende su talento tras ola de hate

Milena Warthon se mostró afectada por el exceso de hate que recibe en las redes sociales y no entiende el porqué, si dice que no hace daño a nadie y a diferencia de otros talentos, ella tiene la capacidad de vivir de su arte desde los 21 años, de realizar giras nacionales e internacionales con su propia música.

Milena Warthon defiende su trabajo artístico tras la ola de 'hate' y comparte su perspectiva tras años de acoso virtual.

Milena Warthon defiende su trabajo artístico tras la ola de 'hate' y comparte su perspectiva tras años de acoso virtual.

“Entonces, ¿cómo puedo tener el descaro de preguntarme por qué el Perú no me apoya si es mi país el que me ha abierto tantas puertas y soy una en millones? Obviamente esto tampoco hace que mi vida sea perfecta y yo tampoco soy perfecta. Y sí, desde los 21 años cargo con esta nube negra. Tengo días mejores que otros y bueno, he sufrido una cantidad desmedida de acoso virtual, digital. A pesar de todas estas cosas malas, yo considero que hay muchas más cosas por las cuales decir gracias”.

“A mí se me ha dicho todo lo que se le puede decir a una mujer. Se me ha cuestionado de todas las maneras posibles y esto no comenzó cuando yo fui a Viña del Mar. Esto está desde el 2021 que saqué mi primera canción, que me volví viral. Antes de todo esto yo ya era bastante incómoda para mucha gente y obviamente ya estoy un poco cansada de estar tan a la defensiva y de estar defendiendo siempre quién soy”, añadió en sus redes.

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