Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Indira Huilca responde y Keiko podría perder facultades legislativas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

ATV comete tremendo blooper y utiliza al 'Pelao' de Todo Good como especialista en clima

Los conductores de 'Habla Good', entre ellos Curwen, estallaron al ver que su productor, José 'Pelao' Rodríguez, fue citado como especialista en clima en un conocido noticiero de ATV.

Conductores de 'Habla Good' reaccionaron en vivo a blooper de ATV.
Conductores de 'Habla Good' reaccionaron en vivo a blooper de ATV. | Foto: composición LR/Todo Good/ATVFoto: composición LR/Todo Good/ATV
Por
google iconLa República en Google

ATV protagonizó un inesperado blooper al presentar a José Rodríguez, el popular 'Pelao' de Todo Good, como especialista en clima durante una nota sobre las lluvias asociadas al Fenómeno del Niño. El hecho llamó la atención de los conductores de 'Habla Good', entre ellos Curwen, quienes reaccionaron en vivo al ver que su productor aparecía como fuente especializada en un informe del noticiero.

Todo ocurrió en una reciente edición de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’. Durante un informe sobre el impacto de las lluvias, la producción del espacio televisivo utilizó un reel publicado por Rodríguez, a quien señalaron como especialista en el tema.

Puedes ver

Cristian Zuárez minimiza a la hija de Laura Bozzo tras críticas en su contra: "Nunca tuve un trato cercano con ella"

lr.pe

ATV comete error y cita al ‘Pelao’ de Todo Good como especialista en clima

La situación llegó hasta el podcast ‘Habla Good’, donde Curwen, Tonino y Furrey fueron advertidos de lo ocurrido. Desde la voz en off comentaron: “El 'Pelao', ahora que está haciendo sus reel, parece que los medios lo han visto y ahora lo usan como fuente de información”. Acto seguido, los conductores vieron el extracto emitido por ATV. Antes del video de Rodríguez, la periodista Mari Calixtro brindó información sobre las lluvias que afectan a diversas regiones del país. Luego apareció el creador de contenido explicando las condiciones climáticas.

LR Focus

La reacción no tardó en estallar en ‘Habla Good’. Entre fuertes risas y sorpresa, los integrantes del podcast lanzaron comentarios como: “No, huev**, estamos mal como humanidad” y “No, no puede ser”.

Sin embargo, el momento que más llamó su atención llegó cuando la periodista presentó el material diciendo: “Tenemos el video de este especialista”. La frase desató nuevas carcajadas en el set, al punto de que Curwen terminó recostado sobre la mesa mientras sus compañeros seguían reaccionando a la escena. “No le puedes decir especialista a ese ser humano, huev**”, comentó Tonino. Por su parte, Víctor Caballero preguntó entre risas: “Qué chuc** pasa, huev**”.

Puedes ver

Ana Paula Consorte no calla más y se explica tras reclamar a Hernán Barcos por "besos" de su esposa hacia Paolo Guerrero: "No hubo celos"

lr.pe

Furrey fue uno de los más críticos con el error y señaló: “Hoy mismo, lo siento mucho, colegas comunicadores, tienen que despedir a alguien de esa redacción. Alguna cabeza tiene que rodar”.

Más adelante, los conductores volvieron a estallar cuando el noticiero incluyó un fragmento en el que Rodríguez se dirigía a sus seguidores como "pelados". El asombro continuó cuando Calixtro manifestó que usaron el contenido de Rodríguez como fuente para explicar los puntos de Lima que podrían verse afectados por las lluvias. Fue entonces cuando Furrey lanzó otra de las frases más comentadas del programa: "Oficialmente, el periodismo en Perú ha muerto".

Al cierre de esta nota, el video de la transmisión de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’ ya no mostraba el segmento en el que se citaba al 'Pelao' como especialista en clima. En redes sociales, varios usuarios señalaron que el contenido habría sido retirado tras la controversia.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ATV comete tremendo blooper y utiliza al 'Pelao' de Todo Good como especialista en clima

Resultados de las elecciones midterms 2026 en Estados Unidos EN VIVO: quién ganó en el Senado y la Cámara de Representantes

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev EN VIVO HOY: transmisión del partido del tenista peruano en el Masters 1000 de París

Espectáculos

Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, revela por qué rechazó oferta de Corazón Serrano: “Demasiado sacrificio”

Magaly Medina cuestiona a Deyvis Orosco por ‘ayudín’ para su cambio físico: “Ahora los músculos se hacen con inflador”

Juan Carlos Orderique rompe su silencio y confiesa el motivo de su salida de la TV: “No me sentía muy cómodo”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Indira Huilca respalda a Svieta Fernández tras altercado con alcalde de Tacna: “Es una falta de respeto a la ciudadanía”

Contraloría pide al Ejército no pagar la reparación de 3 helicópteros

Con 182 homicidios, octubre fue el mes más violento en la gestión de Keiko Fujimori