ATV comete tremendo blooper y utiliza al 'Pelao' de Todo Good como especialista en clima Los conductores de 'Habla Good', entre ellos Curwen, estallaron al ver que su productor, José 'Pelao' Rodríguez, fue citado como especialista en clima en un conocido noticiero de ATV.

ATV protagonizó un inesperado blooper al presentar a José Rodríguez, el popular 'Pelao' de Todo Good, como especialista en clima durante una nota sobre las lluvias asociadas al Fenómeno del Niño. El hecho llamó la atención de los conductores de 'Habla Good', entre ellos Curwen, quienes reaccionaron en vivo al ver que su productor aparecía como fuente especializada en un informe del noticiero.

Todo ocurrió en una reciente edición de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’. Durante un informe sobre el impacto de las lluvias, la producción del espacio televisivo utilizó un reel publicado por Rodríguez, a quien señalaron como especialista en el tema.

ATV comete error y cita al ‘Pelao’ de Todo Good como especialista en clima

La situación llegó hasta el podcast ‘Habla Good’, donde Curwen, Tonino y Furrey fueron advertidos de lo ocurrido. Desde la voz en off comentaron: “El 'Pelao', ahora que está haciendo sus reel, parece que los medios lo han visto y ahora lo usan como fuente de información”. Acto seguido, los conductores vieron el extracto emitido por ATV. Antes del video de Rodríguez, la periodista Mari Calixtro brindó información sobre las lluvias que afectan a diversas regiones del país. Luego apareció el creador de contenido explicando las condiciones climáticas.

La reacción no tardó en estallar en ‘Habla Good’. Entre fuertes risas y sorpresa, los integrantes del podcast lanzaron comentarios como: “No, huev**, estamos mal como humanidad” y “No, no puede ser”.

Sin embargo, el momento que más llamó su atención llegó cuando la periodista presentó el material diciendo: “Tenemos el video de este especialista”. La frase desató nuevas carcajadas en el set, al punto de que Curwen terminó recostado sobre la mesa mientras sus compañeros seguían reaccionando a la escena. “No le puedes decir especialista a ese ser humano, huev**”, comentó Tonino. Por su parte, Víctor Caballero preguntó entre risas: “Qué chuc** pasa, huev**”.

Furrey fue uno de los más críticos con el error y señaló: “Hoy mismo, lo siento mucho, colegas comunicadores, tienen que despedir a alguien de esa redacción. Alguna cabeza tiene que rodar”.

Más adelante, los conductores volvieron a estallar cuando el noticiero incluyó un fragmento en el que Rodríguez se dirigía a sus seguidores como "pelados". El asombro continuó cuando Calixtro manifestó que usaron el contenido de Rodríguez como fuente para explicar los puntos de Lima que podrían verse afectados por las lluvias. Fue entonces cuando Furrey lanzó otra de las frases más comentadas del programa: "Oficialmente, el periodismo en Perú ha muerto".

Al cierre de esta nota, el video de la transmisión de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’ ya no mostraba el segmento en el que se citaba al 'Pelao' como especialista en clima. En redes sociales, varios usuarios señalaron que el contenido habría sido retirado tras la controversia.