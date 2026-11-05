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Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Juan Luis Guerra, Enrique Bunbury, Ozuna y Marco Antonio Solís este fin de semana

A pocos días de noviembre, Lima se prepara para recibir a destacados artistas internacionales en varios locales, como el Estadio Nacional y el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Entre los artistas más esperados están Myriam Hernández, Marco Antonio Solís, Juan Luis Guerra y Ozuna, quienes se presentarán del 5 al 8 de noviembre.
Entre los artistas más esperados están Myriam Hernández, Marco Antonio Solís, Juan Luis Guerra y Ozuna, quienes se presentarán del 5 al 8 de noviembre.Foto: composición LR
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A pocos días de iniciar noviembre y a poco de terminar el 2026, llegarán a nuestro país varios artistas internacionales para reencontrarse con sus seguidores peruanos en diversos locales de Lima como el Estadio Nacional, el anfiteatro del Parque de la Exposición, Costa 21 o el Estadio San Marcos. Entre los más esperados están Myriam Hernández, Marco Antonio Solís, Enrique Bunbury, Juan Luis Guerra, Ozuna, Carlos Vives, entre otros.

Pero para los amantes de otros géneros más populares como la cumbia o la salsa, se realizarán eventos con agrupaciones nacionales como Son del Duke, Gian Marco y Mauricio Mesones. A continuación, conoce la lista completa de los conciertos programados para este fin de semana, tanto de talentos peruanos como extranjeros.

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Conciertos en noviembre 2026 en Perú: fechas, artistas y precios de entradas

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Conciertos en Lima este viernes 6 de noviembre

Myriam Hernández, quien sufrió una pérdida antes de viajar a Lima para sus conciertos del 5 y 6 de noviembre, llegó al Perú como parte de su renovada gira internacional 'Tauro World Tour 2026 / + y más...'. La cantante chilena se reencontrará con sus seguidores peruanos en el anfiteatro del Parque de la Exposición. No faltarán temas como 'El hombre que yo amo', 'Huele a peligro', 'La fuerza del amor' y 'Se me fue'. Las entradas se pueden adquirir a través de Teleticket.

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Conciertos en Perú 2026: fechas, artistas, lugares y precios de entradas

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Conciertos en Lima este sábado 7 de noviembre

Marco Antonio Solís, una de las figuras más importantes de la historia de la música latina, vuelve a Lima como parte de su gira mundial 'Gratitud Tour 2026'. El artista mexicano se reencontrará con el público peruano el sábado 7 de noviembre en Arena 1, donde ofrecerá una noche llena de emoción, romanticismo y los grandes clásicos que han marcado a varias generaciones como 'Si no te hubieras ido', 'Tu cárcel', 'Mi eterno amor secreto', 'Dios bendiga nuestro amor', 'Dónde vamos a parar' y 'Cómo fui a enamorarme de ti', entre otras. Aún quedan boletos en Ticketmaster.

Juan Luis Guerra y Carlos Vives, dos referentes indiscutibles de la música latinoamericana, serán parte del espectáculo 'Latin Lima Dúo', una cita para cantar, bailar y celebrar algunos de los sonidos que han definido la identidad musical de la región. De esa manera, el vallenato, el merengue, la bachata y los ritmos caribeños se apoderarán del Estadio San Marcos este 7 de noviembre. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Enrique Bunbury regresa a Perú como parte de su gira internacional 'Nuevas Mutaciones Tour 2026'. El reconocido músico español ofrecerá un show este sábado 7 de noviembre en el Multiespacio Costa 21. El repertorio incluirá temas como 'Lady Blue' e 'Infinito', hasta temas recientes de su más reciente álbum, 'De un siglo anterior'. Las entradas se pueden conseguir en Teleticket.

Enrique Bunbury se reencontrará con su público peruano en noviembre. Foto: Composición LR/Captura/Difusión

Enrique Bunbury se reencontrará con su público peruano en noviembre. Foto: Composición LR/Captura/Difusión

Esa misma fecha, el reggaetón se apoderará del Estadio Nacional. Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán, grandes exponentes del género, serán parte del festival 'Sound Music Fest'. Este evento para los amantes de la música urbana se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre y las entradas se pueden conseguir por Joinnus.

Conciertos en Lima este domingo 8 de noviembre

Este domingo 8 de noviembre se llevará a cabo el Lima Éterea Festival, un concierto que busca reunir lo mejor de los ritmos peruanos en el anfiteatro del Parque de la Exposición, con bandas como Amen, No Recomendable y la agrupación liderada por Mauricio Mesones. Asimismo, el evento trae las propuestas más interesantes en cuanto a la música independiente internacional, como Los Espantas Suegras, una banda que mezcla la música con humor. Los boletos están disponibles a través de Teleticket.

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