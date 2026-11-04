Ricardo Bonilla ‘Timoteo’ se defiende luego de que Karina Rivera revelara por qué se distanciaron: “Tantos años compartiendo” Karina Rivera y María Pía Copello se juntaron tras 26 años y hablaron de lo complicado que fue trabajar al lado de Ricardo Bonilla ‘Timoteo’.

El reencuentro de Karina Rivera y María Pía Copello después de 26 años durante una conversación en el podcast 'Sin más qué decir', terminó sacando a la luz episodios poco conocidos de su etapa televisiva. Ambas recordaron los problemas que tuvieron al trabajar junto a Ricardo Bonilla, el actor que interpretaba a Timoteo, y hablaron de las diferencias que marcaron aquella experiencia.

Durante la charla, mencionaron los desacuerdos laborales y las tensiones que también se trasladaron a las temporadas de circo. La exanimadora infantil reveló también que lleva un año sin comunicarse con el actor que da vida al carismático dragón y que desconoce qué ha sido de él.

La conductora explicó que dejaron de tener contacto luego de no alcanzar un acuerdo para realizar una nueva temporada de circo, proyecto que habría generado el malestar de Bonilla.

Publicación de Ricardo Bonilla tras el reencuentro entre Karina Rivera y María Pía. Foto: Instagram.

Ricardo Bonilla se defiende tras declaraciones de Karina Rivera y María Pía

Luego de que Karina Rivera y María Pía Copello contaran detalles de los problemas que vivieron durante su etapa junto a Timoteo, Ricardo Bonilla decidió pronunciarse en Instagram. El actor compartió un mensaje en sus historias, aunque evitó entrar en una discusión pública o responder directamente a cada comentario de sus antiguas compañeras.

"Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos", escribió el intérprete. Con estas palabras, Bonilla dejó entrever que prefiere no alimentar la controversia y mantener presente el bonito tiempo que compartieron frente a las cámaras.