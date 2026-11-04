Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Ricardo Bonilla ‘Timoteo’ se defiende luego de que Karina Rivera revelara por qué se distanciaron: “Tantos años compartiendo”

Karina Rivera y María Pía Copello se juntaron tras 26 años y hablaron de lo complicado que fue trabajar al lado de Ricardo Bonilla ‘Timoteo’.

Ricardo Bonilla trabajó junto a María Pía y Karina Rivera. Foto: Composición LR/Youtube
Ricardo Bonilla trabajó junto a María Pía y Karina Rivera. Foto: Composición LR/Youtube
Por
google iconLa República en Google

El reencuentro de Karina Rivera y María Pía Copello después de 26 años durante una conversación en el podcast 'Sin más qué decir', terminó sacando a la luz episodios poco conocidos de su etapa televisiva. Ambas recordaron los problemas que tuvieron al trabajar junto a Ricardo Bonilla, el actor que interpretaba a Timoteo, y hablaron de las diferencias que marcaron aquella experiencia.

Durante la charla, mencionaron los desacuerdos laborales y las tensiones que también se trasladaron a las temporadas de circo. La exanimadora infantil reveló también que lleva un año sin comunicarse con el actor que da vida al carismático dragón y que desconoce qué ha sido de él.

La conductora explicó que dejaron de tener contacto luego de no alcanzar un acuerdo para realizar una nueva temporada de circo, proyecto que habría generado el malestar de Bonilla.

LR Focus
rrrr

Publicación de Ricardo Bonilla tras el reencuentro entre Karina Rivera y María Pía. Foto: Instagram.

Puedes ver

Karina Rivera revela cómo reaccionó cuando vio que María Pía Copello se quedó con su programa con Timoteo: “Empecé a llorar como niña”

lr.pe

Ricardo Bonilla se defiende tras declaraciones de Karina Rivera y María Pía

Luego de que Karina Rivera y María Pía Copello contaran detalles de los problemas que vivieron durante su etapa junto a Timoteo, Ricardo Bonilla decidió pronunciarse en Instagram. El actor compartió un mensaje en sus historias, aunque evitó entrar en una discusión pública o responder directamente a cada comentario de sus antiguas compañeras.

"Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos", escribió el intérprete. Con estas palabras, Bonilla dejó entrever que prefiere no alimentar la controversia y mantener presente el bonito tiempo que compartieron frente a las cámaras.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diego Trelles Paz: “Lima expresa la segregación y el racismo interno”

Villa El Salvador, VMT y SJM amanecen bajo el agua tras intensa llovizna en Lima: inundaciones afectan viviendas y vías

Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga

Espectáculos

Pelo D’Ambrosio sorprende al presentar a su ahijada Giannely Hidalgo en festival andino y la llena de elogios

Aída Martínez revela todo lo que pasó con Mario Hart en su departamento y por qué rechazó su propuesta: “Hubo su besito”

Chacalón Jr. impacta con su nueva apariencia tras alejarse de los escenarios por problemas de salud: “Regresamos con fuerza”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diego Trelles Paz: “Lima expresa la segregación y el racismo interno”

Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga

Keiko Fujimori cumple 100 días de Gobierno con un promedio de 6 homicidios por día