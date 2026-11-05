Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
EN VIVO

Presidente de Paraguay renuncia y alcaldes de Tumbes y Piura responden y Santiago Peña renuncia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Susy Díaz tiene impensada reacción tras presunta agresión a su hija Florcita Polo por parte de su pareja: "Me malogran mis vacaciones”

Desde España, Susy Díaz se mostró fastidiada al recibir la noticia mientras disfrutaba de sus vacaciones. Además, dejó entrever que no aprobaba la relación de su hija Flor Polo con Luiggi Yarasca.

Susy Díaz, madre de Flor Polo, actualmente se encuentra de vacaciones en Málaga, España.
Susy Díaz, madre de Flor Polo, actualmente se encuentra de vacaciones en Málaga, España. | Foto: composición LR/Instagram/ATVFoto: composición LR/Instagram/ATV
Por
google iconLa República en Google

La reciente denuncia que involucra a Flor Polo y a su pareja, Luiggi Yarasca, volvió a colocar a la familia de Susy Díaz en el centro de la atención mediática. Mientras la empresaria se recupera de las lesiones que habría sufrido tras un incidente reportado a la Policía, la reacción de su madre sorprendió a más de uno.

La excongresista se encuentra actualmente en España y fue abordada por el programa ‘América Hoy’ luego de que trascendiera que su hija terminó en una clínica tras una presunta agresión.

Puedes ver

Florcita Polo reaparece con triste mensaje tras rogarle a su pareja Luiggi Yarasca que no la deje: "En nuestras tristezas ..."

lr.pe

Susy Díaz reacciona tras presunta agresión a su hija Florcita Polo

De acuerdo con los reportes difundidos en televisión, Florcita Polo habría sostenido una fuerte discusión con Luiggi Yarasca. Posteriormente, terminó recibiendo atención médica debido a golpes y otras lesiones que habrían ocurrido durante un nuevo enfrentamiento entre ambos. La situación incluso motivó una denuncia policial, según reveló Deysi Araujo.

LR Focus

Desde España, Susy Díaz afirmó que desconocía los detalles de lo sucedido cuando fue consultada por el magazine matutino. En un primer momento, mostró fastidio por recibir la noticia mientras se encontraba de viaje. “Ahorita estoy en España, en Málaga. No sé nada, no me han contado nada. Yo me he mudado a La Molina. No sé lo que pasa ahí y, justo que estoy de vacaciones, me malogran mis vacaciones”, expresó.

Puedes ver

Florcita Polo termina en emergencia tras presunta agresión de su pareja Luiggi Yarasca: sufrió fuerte accidente en escaleras

lr.pe

La popular figura televisiva también dejó entrever que habría advertido a Florcita, fruto de su unión con Augusto Polo Campos, y deslizó una reflexión sobre las experiencias que cada persona debe afrontar por cuenta propia. “Los hijos… uno les dice ‘no hagas esto’, y se encaprichan. Los hijos tienen que aprender a caerse y levantarse solos”, agregó.

Asimismo, dejó entrever que no apoyaba la relación de Flor con Luiggi Yarasca. “Yo por algo siempre les he dicho que no estoy de acuerdo, por muchas situaciones que han salido”, sentenció.

Pareja de Florcita Polo la habría empujado por las escaleras, según Deysi Araujo

Pese a las declaraciones de Susy Díaz, Deysi Araujo sostuvo que la excongresista se encuentra muy angustiada por Florcita y que ambas se enteraron de lo sucedido por la prensa, pero que no lograban establecer comunicación con la empresaria al inicio.

Tras lograr conversar con Flor, Araujo aseguró que presentaba golpes y un hematoma en la frente, aunque se encontraba fuera de peligro. Además, afirmó que la discusión se habría originado por celos y que Luiggi Yarasca presuntamente la empujó por unas escaleras.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por dónde pasará el papa León XIV en Lima y Callao? Estas son las avenidas y calles que recorrería durante su visita

La reflexión de Mahatma Gandhi sobre el amor y la fortaleza humana: "Es la fuerza más humilde pero la más poderosa de que dispone el ser humano"

Crisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso, ¿quién asumirá el poder?

Espectáculos

Luiggi Yarasca: ¿Quién es la polémica pareja de Florcita Polo y por qué fue detenido varias veces?

Gian Marco sorprendió a su hija Abril en pleno streaming y ella gritó de emoción: “Ha sido la mejor sorpresa que me han hecho”

Corazón Serrano sorprende al aparecer en el concierto de María Becerra en Lima: “¡Qué alegría cantar y disfrutar juntos!”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

“Fue emoción del momento”: Diputado García retrocede tras proponer una huelga contra el Senado

Ahora Nación propone que empresas y personas con deudas coactivas con la Sunat no contraten con el Estado

Diego Trelles Paz: “Lima expresa la segregación y el racismo interno”