Susy Díaz tiene impensada reacción tras presunta agresión a su hija Florcita Polo por parte de su pareja: "Me malogran mis vacaciones” Desde España, Susy Díaz se mostró fastidiada al recibir la noticia mientras disfrutaba de sus vacaciones. Además, dejó entrever que no aprobaba la relación de su hija Flor Polo con Luiggi Yarasca.

La reciente denuncia que involucra a Flor Polo y a su pareja, Luiggi Yarasca, volvió a colocar a la familia de Susy Díaz en el centro de la atención mediática. Mientras la empresaria se recupera de las lesiones que habría sufrido tras un incidente reportado a la Policía, la reacción de su madre sorprendió a más de uno.

La excongresista se encuentra actualmente en España y fue abordada por el programa ‘América Hoy’ luego de que trascendiera que su hija terminó en una clínica tras una presunta agresión.

Susy Díaz reacciona tras presunta agresión a su hija Florcita Polo

De acuerdo con los reportes difundidos en televisión, Florcita Polo habría sostenido una fuerte discusión con Luiggi Yarasca. Posteriormente, terminó recibiendo atención médica debido a golpes y otras lesiones que habrían ocurrido durante un nuevo enfrentamiento entre ambos. La situación incluso motivó una denuncia policial, según reveló Deysi Araujo.

Desde España, Susy Díaz afirmó que desconocía los detalles de lo sucedido cuando fue consultada por el magazine matutino. En un primer momento, mostró fastidio por recibir la noticia mientras se encontraba de viaje. “Ahorita estoy en España, en Málaga. No sé nada, no me han contado nada. Yo me he mudado a La Molina. No sé lo que pasa ahí y, justo que estoy de vacaciones, me malogran mis vacaciones”, expresó.

La popular figura televisiva también dejó entrever que habría advertido a Florcita, fruto de su unión con Augusto Polo Campos, y deslizó una reflexión sobre las experiencias que cada persona debe afrontar por cuenta propia. “Los hijos… uno les dice ‘no hagas esto’, y se encaprichan. Los hijos tienen que aprender a caerse y levantarse solos”, agregó.

Asimismo, dejó entrever que no apoyaba la relación de Flor con Luiggi Yarasca. “Yo por algo siempre les he dicho que no estoy de acuerdo, por muchas situaciones que han salido”, sentenció.

Pareja de Florcita Polo la habría empujado por las escaleras, según Deysi Araujo

Pese a las declaraciones de Susy Díaz, Deysi Araujo sostuvo que la excongresista se encuentra muy angustiada por Florcita y que ambas se enteraron de lo sucedido por la prensa, pero que no lograban establecer comunicación con la empresaria al inicio.

Tras lograr conversar con Flor, Araujo aseguró que presentaba golpes y un hematoma en la frente, aunque se encontraba fuera de peligro. Además, afirmó que la discusión se habría originado por celos y que Luiggi Yarasca presuntamente la empujó por unas escaleras.