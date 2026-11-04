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Aída Martínez revela todo lo que pasó con Mario Hart en su departamento y por qué rechazó su propuesta: “Hubo su besito”

Aída Martínez contó detalles de su encuentro con Mario Hart cuando ambos eran solteros. La modelo señaló que al llegar los dos al apartamento del ex chico reality, luego de una fiesta, este le hizo una propuesta.

Aída Martínez revela detalles de su encuentro con Mario Hart. Composición LR. Instagram
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Aída Martínez no dudó en contar detalles acerca del encuentro que tuvo con Mario Hart cuando ambos eran jóvenes y estaban solteros. En el podcast 'Café con la Chevez' de 'Trome', la modelo confirmó que se besaron. Asimismo, recordó que después de una fiesta a la que asistieron, terminaron en el departamento del expiloto. Sin embargo, el acercamiento no continuó porque ella estaba agotada.

La modelo explicó que había pasado una noche intensa, además de que al llegar al inmueble del exintegrante de 'Combate', solo quería dormir. Aunque la expareja de Alejandra Baigorria tenía otras intenciones, según lo comentado por Martínez, ella le pidió que respetara su decisión. También recordó cómo reaccionó el piloto y qué ocurrió a la mañana siguiente.

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Aída Martínez cuenta detalles inéditos de su encerrona con Mario Hart

Martínez contó que ambos compartieron una salida antes de dirigirse al departamento del piloto, donde compartieron un beso. Además, precisó que en ese entonces tenía alrededor de 22 años y que ninguno mantenía una relación sentimental. "Bueno, Hart también contó. En un momento hubo su besito, ahí y nada más.. Yo le dije que iba a descansar", relató la modelo.

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Asimismo, la arequipeña también confirmó que el encuentro ocurrió en la vivienda de Hart. Cuando le consultaron si él tenía pareja en aquella época, respondió: "Estaba soltero, sí". Así, sostuvo que el acercamiento se produjo cuando ambos estaban sin compromiso, señalando que el hecho se dio luego de la ruptura del excapitán del 'Equipo verde' con la empresaria Alejandra Baigorria.

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El insólito motivo por el que la modelo rechazó al expiloto

Aída Martínez explicó que no quiso continuar con el acercamiento porque estaba exhausta después de la fiesta. Según recordó, fue clara al decirle al conductor de 'Sin más que decir' que necesitaba descansar y que prefería dormir aquella noche. "Él sí quería, le dije: 'No, ¿sabes qué? Estoy cansada, déjame dormir'. Se enojó un ratito, pero sí me dejó dormir", señaló la empresaria.

Finalmente, la modelo ubicó el episodio en una etapa específica de la vida sentimental de Hart. Según su recuerdo, ocurrió después de que terminara su relación con Alejandra Baigorria y antes de iniciar un romance con Claudia Ramírez. "Creo que fue cuando él terminó con Alejandra y después de eso se metió con Claudia. Justo en ese interín, porque él hacía sus cosas, lo habían visto en público con diferentes chicas", comentó Martínez.

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