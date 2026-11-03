¿Quién es quién en 'La emperatriz divorciada'?: reparto completo de la esperada serie coreana de Disney Plus con Shin Min Ah Tras el adelanto del estreno de ‘La emperatriz divorciada’ en Disney Plus, crece la expectativa entre los fans. La serie cuenta con un elenco de lujo liderado por Shin Min Ah y Joo Ji Hoon.

La espera terminó antes de lo previsto. El estreno de ‘La emperatriz divorciada’ en la plataforma de streaming Disney Plus llegó un día antes de lo previsto, este 3 de noviembre, y encendió aún más la expectativa alrededor de una de las adaptaciones coreanas más anticipadas de los últimos años.

Basada en el exitoso webtoon homónimo, el k-drama traslada a la pantalla una historia de traiciones, alianzas políticas y romances que involucran a dos imperios rivales. Con solo 10 capítulos confirmados y un elenco encabezado por algunas de las figuras más reconocidas del Hallyu, ‘The Remarried Empress’ apunta a convertirse en uno de los grandes títulos asiáticos de la temporada.

Reparto de ‘La emperatriz divorciada’

Shin Min Ah es Navier, la emperatriz que desafía su destino

A sus 42 años, Shin Min Ah asume el papel de Navier Ellie Trovi, la respetada emperatriz del Imperio del Este que debe reconstruir su vida tras la inesperada petición de divorcio de su esposo. La actriz es ampliamente recordada por éxitos como ‘Hometown Cha-Cha-Cha’, ‘Oh My Venus’, ‘Our Blues’, ‘No Gain, No Love’ y ‘My Girlfriend Is a Gumiho’, producciones que la consolidaron entre las estrellas más queridas del entretenimiento coreano.

Joo Ji Hoon interpreta al emperador Sovieshu

Joo Ji Hoon, reconocido actor de 44 años, da vida a Sovieshu Vict, gobernante cuya decisión de abandonar a Navier desencadena el conflicto central de la historia. En su portafolio figuran exitosos títulos como los k-dramas ‘Kingdom’, ‘Goong’, ‘Hyena’ y ‘Jirisan’, además de la exitosa saga cinematográfica ‘Along With the Gods’.

Reparto completo de 'La emperatriz divorciada'.

Lee Jong Suk se convierte en el príncipe Heinrey

Con 37 años, Lee Jong Suk encarna a Heinrey Alles Lazlo, el carismático príncipe del Reino del Oeste que entra en la vida de Navier cuando todo parece derrumbarse. El galán ha protagonizado algunos de los dramas más populares de la última década, entre ellos ‘Big Mouth’, ‘Pinocchio’, ‘While You Were Sleeping’ y ‘Romance is a Bonus Book’.

Lee Se Young asume el papel de Rashta

La actriz de 33 años Lee Se Young interpreta a Rashta Isqua, la joven que conquista el corazón del emperador y altera el equilibrio de la corte imperial. Su carrera incluye títulos destacados como ‘The Red Sleeve’, ‘The Law Cafe’, ‘The Story of Park's Marriage Contract’ y ‘The Crowned Clown’, trabajos que la posicionaron como una de las actrices más sólidas de su generación.

El reparto de ‘La emperatriz divorciada’ es completado por: