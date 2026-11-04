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María Pía Copello y Karina Rivera se reencuentran en vivo por primera vez tras 26 años: así fue el emotivo momento

"Día histórico": así calificó María Pía Copello su reencuentro con Karina Rivera. Las conductoras, que dejaron huella en la infancia de miles junto a Timoteo, sellaron el momento con un fuerte abrazo.

Durante años, se tejieron rumores de enemistad en torno a Karina Rivera y María Pía Copello por el programa infantil que conducían junto a Timoteo.
Durante años, se tejieron rumores de enemistad en torno a Karina Rivera y María Pía Copello por el programa infantil que conducían junto a Timoteo. | Foto: composición LR/+QTVFoto: composición LR/+QTV
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Veintiséis años después de compartir una historia que marcó la televisión infantil peruana, María Pía Copello y Karina Rivera volvieron a verse cara a cara. El esperado encuentro ocurrió este 4 de noviembre durante una transmisión en vivo del podcast ‘Sin más que decir’, donde ambas decidieron hablar sin acuerdos previos y dejar atrás años de especulaciones.

La expectativa era alta entre quienes crecieron con sus programas y siguieron durante años los rumores de una supuesta rivalidad. Sin embargo, apenas Karina apareció en el set, la emoción tomó protagonismo y dejó en segundo plano cualquier versión sobre enfrentamientos.

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Así fue el reencuentro de María Pía Copello y Karina Rivera tras 26 años

Antes de recibir a su invitada, María Pía Copello recordó que este reencuentro estuvo cerca de concretarse meses atrás. “Después de 26 años, y creo que va a ser un día histórico. Era algo que tenía que pasar hace muchísimo tiempo. Esta invitación se la hice a Karina el año pasado, y por cosas de la vida no se dio. Pero pienso que los tiempos de Dios son perfectos”, expresó ante la audiencia.

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La conductora también aclaró que no existió ninguna coordinación previa sobre los temas que abordarían durante la conversación. “Nosotras no nos hemos visto, no hemos quedado en nada, no hemos conversado nada (...) vamos a hacer una conversación natural”, señaló, mientras los seguidores comentaban masivamente en la transmisión.

El momento más esperado llegó cuando Karina Rivera ingresó al estudio. El público presente respondió con aplausos y muestras de entusiasmo, mientras la exanimadora saludó a los asistentes y a Israel Dreyfus antes de acercarse a Pía. Fue entonces cuando el abrazo entre ambas provocó una inmediata reacción de los espectadores y marcó uno de los instantes más comentados de la jornada.

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María Pía Copello y Karina Rivera sellan reencuentro con efusivo abrazo

Visiblemente conmovida, Copello reconoció lo especial que resultaba ese instante. “Se siente una emoción muy grande en el set, la verdad. Yo también lo siento”, dijo mientras Karina le tomaba la mano.

Segundos después, la también influencer admitió que enfrentaba el encuentro con sentimientos encontrados. “La verdad es que estoy nerviosa, emocionada más que nerviosa. Hemos pasado por muchas cosas en diferentes momentos que nos ha tocado vivir”, comentó.

Karina, por su parte, destacó que sus caminos se cruzaron en varias oportunidades durante estos años. “Y nos hemos cruzado tantas veces”, respondió. Cuando María Pía añadió que nunca había ocurrido un encuentro como este y calificó de “raro” todo lo que pasó entre ambas, la exconductora de ‘Karina y Timoteo’ adelantó que finalmente darían su versión de los hechos: “Vamos a estar contándolo todo”.

El reencuentro tiene un significado especial por la historia que las une. A finales de los años noventa, Karina dejó temporalmente el recordado programa infantil debido a un embarazo de alto riesgo y recomendó a María Pía, exfigura de ‘Nubeluz’, como reemplazo. Tiempo después, su contrato no fue renovado y el espacio de América Televisión continuó bajo el nombre de ‘María Pía y Timoteo’, situación que alimentó rumores de una supuesta disputa. Con los años, ambas negaron versiones de enemistad y este esperado abrazo terminó por sellar públicamente una etapa que permaneció abierta durante más de dos décadas.

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