Querida integrante de 'Esto es guerra' volverá a ser operada tras sufrir fractura por una fuerte caída en el programa: "Siento nervios" Hace apenas solo un mes, la integrante de 'Esto es guerra' tuvo que someterse a una intervención debido a una emergencia médica. En esta oportunidad, la fractura se produjo en plena competencia.

La integrante de 'Esto es guerra' confirmó, a través de sus redes sociales, que será operada debido a la fractura. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

La integrante de 'Esto es guerra' confirmó, a través de sus redes sociales, que será operada debido a la fractura. | Foto: composición LR/América TV/Instagram Foto: composición LR/América TV/Instagram

Sirena Ortiz deberá pasar nuevamente por el quirófano. La querida integrante de ‘Esto es guerra’ confirmó que será operada por la fractura en la muñeca que sufrió tras una fuerte caída en el programa en vivo, apenas un mes después de una intervención de emergencia por celulitis facial.

A través de sus redes sociales, la actriz no ocultó su preocupación frente a esta inevitable intervención. Sin embargo, también expresó tener confianza en superar este nuevo revés en su salud.

Sirena Ortiz será sometida a una nueva operación

En una publicación compartida antes de la intervención, la artista admitió que las últimas semanas han sido especialmente difíciles y que todavía intenta asimilar todo lo que le ha tocado enfrentar en tan poco tiempo.

Al sincerarse con sus seguidores, reconoció que volver a una sala de operaciones le provoca inquietud. “Poco a poco voy asimilando todo lo que ha pasado estas últimas semanas, aunque no les voy a negar que todavía siento nervios de pasar nuevamente por una cirugía”, escribió.

Sirena Ortiz será operada nuevamente.

Aun así, la gemela de Raysa Ortiz aseguró que afronta este nuevo reto con optimismo y agradeció el respaldo de las personas que la han acompañado durante su recuperación, entre ellas su pareja y compañero de ‘EEG’, Gabriel Meneses. “Pero bueno, con mucha fe y confiando en que todo saldrá bien. Más tardecito les cuento cómo me fue. Gracias a mi madre, a Ray, a Gabo y a toda mi familia por cuidarme y estar siempre, siempre a mi lado”, sentenció.

La intervención llega apenas semanas después del delicado episodio de salud que atravesó por una celulitis facial, una situación que la mantuvo alejada de sus actividades y encendió la preocupación de su entorno más cercano. Posteriormente, Sirena salió airosa del proceso y estuvo en reposo por varios días hasta mediados de octubre.