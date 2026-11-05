Luiggi Yarasca: ¿Quién es la polémica pareja de Florcita Polo y por qué fue detenido varias veces? Florcita Polo le rogó y suplicó que no la dejara y ahora está en el ojo de la tormenta. Este es el perfil de Luiggi Yarasca, pareja de la hija de Susy Díaz, quien ya había sido detenido en más de una ocasión por la policía.

La relación entre Luiggi Yarasca y Florcita Polo atraviesa un momento complicado luego de los recientes episodios que protagonizaron en un establecimiento de Rústica, en Pachacámac. Las imágenes difundidas por Magaly TV, la firme mostraron a la hija de Susy Díaz llorando y corriendo, mientras le rogaba que no se marchara. Sin embargo, el empresario ya había estado involucrado en otras controversias antes de iniciar su romance con la empresaria.

En febrero de 2023, cuando la relación sentimental comenzó a conocerse públicamente, el programa de la 'Urraca' difundió un reportaje sobre tres intervenciones policiales que el hombre habría registrado entre 2020 y 2021. Los episodios estaban relacionados con presunta agresión a efectivos policiales, posesión de sustancias ilícitas y conducción en aparente estado de ebriedad.

Luiggi Yarasca: ¿quién es el hombre al que Florcita Polo le suplicó que no la dejara?

Luiggi Yarasca es un empresario de 36 años que se hizo conocido en los programas de espectáculos por su relación sentimental con Florcita Polo, hija de la excongresista Susy Díaz. Su nombre comenzó a aparecer en los espacios de entretenimiento después de que la empresaria confirmara que había iniciado un nuevo romance tras su separación del cantante Néstor Villanueva.

La historia entre ambos comenzó a partir de un vínculo laboral. Según contó la influencer, conoció al empresario cuando este la contrató como modelo para participar en una activación comercial. El acercamiento inicial dio paso a una relación sentimental que posteriormente hicieron pública.

Durante esa etapa, la figura de la farándula se mostró ilusionada con su nueva pareja y explicó cuáles eran las cualidades que esperaba encontrar en un hombre después de su anterior matrimonio. La empresaria destacó la importancia de sentirse respaldada y contar con alguien que comprendiera sus actividades profesionales.

"Busco que me dé confianza, seguridad y sobre todo que entienda mi trabajo. También que me apoye, que sea una persona que sume y me motive a seguir adelante", expresó bastante ilusionada.

¿Por qué fue detenido Luiggi Yarasca, pareja de Flor Polo?

El pasado policial de Luiggi Yarasca salió a la luz en febrero de 2023, cuando un reportaje de Magaly TV, la firme reveló que el empresario había registrado tres intervenciones policiales entre 2020 y 2021. La información generó interés debido a que se conoció cuando su relación con Florcita Polo comenzaba a hacerse pública.

Según el informe televisivo, uno de los episodios ocurrió en 2020 y estuvo relacionado con una presunta agresión a efectivos de la Policía Nacional del Perú, además de desobediencia o resistencia a la autoridad. Ese mismo año, Yarasca habría sido intervenido nuevamente por un caso relacionado con la presunta posesión de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades para consumo individual.

El tercer registro correspondió a 2021, cuando el novio de Florcita Polo habría sido intervenido por conducir un vehículo en aparente estado de ebriedad. Estos antecedentes fueron expuestos por el programa de Magaly Medina y volvieron a cobrar relevancia tras los recientes conflictos protagonizados por la pareja.

¿Qué pasó entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca?

El cuatro de noviembre, 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes de una fuerte discusión entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca en un establecimiento de Rústica, en Pachacámac. En los registros se observa a la hija de Susy Díaz llorando y corriendo descalza detrás de su pareja, mientras le rogaba que no se marchara. La situación obligó al personal de seguridad a intervenir para separarlos.

Sin embargo, el conflicto habría continuado después de que ambos abandonaran el local por separado. Según la información difundida por el programa, volvieron a encontrarse y protagonizaron otra gresca que habría terminado con la caída de Florcita por unas escaleras.

Posteriormente, la empresaria fue trasladada a una clínica de Surquillo, donde permaneció bajo supervisión médica y acompañada por su hermana.

Más adelante, Deysi Araujo declaró en 'América Hoy' que la discusión habría comenzado por celos y aseguró que Luiggi habría empujado a Florcita por las escaleras.