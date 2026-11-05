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Deisy Araujo hace fuertes afirmaciones sobre presunta agresión de Luiggi Yarasca a su pareja Florcita Polo: "La empuja por las escaleras"

La amiga de Susy Díaz logró entablar conversación directa con Florcita Polo tras la presunta agresión que sufrió de parte de su pareja, Luiggi Yarasca. Según declaró, el conflicto estalló por celos.

Deysi Araujo declaró para 'América Hoy' sobre caso de Florcita Polo, hija de su amiga Susy Díaz.
Deysi Araujo declaró para 'América Hoy' sobre caso de Florcita Polo, hija de su amiga Susy Díaz. | Foto: composición LR/ATV/América HoyFoto: composición LR/ATV/América Hoy
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Las versiones en torno al incidente que involucra a Florcita Polo y a su pareja, Luiggi Yarasca, siguen sumando nuevos testimonios. Esta vez fue Deysi Araujo quien ofreció detalles sobre la conversación que sostuvo con la hija de Susy Díaz tras el hecho que terminó con su traslado a una clínica.

La exvedette aseguró haber mantenido contacto directo con Florcita durante las últimas horas y relató una serie de circunstancias que, según indicó, habrían desencadenado el enfrentamiento. Sus declaraciones se dieron mientras la presunta agresión continúa generando repercusión en los programas de espectáculos.

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Deysi Araujo hace impactantes revelaciones sobre presunta agresión a Florcita Polo

Durante una entrevista con ‘América Hoy’, Araujo afirmó que logró conocer de primera mano el estado de Florcita luego del incidente. Antes de referirse a lo sucedido, precisó que la empresaria presentaba diversas lesiones producto de la caída. "Hablé con Flor bastante en la mañana. Gracias a Dios que está bien, está adolorida, tiene golpes, un chinchón en la frente", señaló.

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La amiga de Susy Díaz sostuvo que el conflicto habría comenzado por un episodio de celos. Según su versión, Luiggi Yarasca sospechó que otro hombre había ingresado a la habitación donde se encontraba Flor, lo que habría provocado una fuerte discusión.

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Al explicar cómo se desarrollaron los hechos, lanzó la afirmación más delicada de su testimonio. "Fue una pelea por celos. Él la empezó a celar, pensó que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, empezó a querer agredirla, la empuja por las escaleras, ella se cae", manifestó.

Araujo también destacó que, pese a los golpes reportados, Florcita logró recibir atención médica y continúa recuperándose. En ese contexto, expresó alivio por las consecuencias que pudo haber tenido el incidente. "Florcita de milagro está bien, tiene que ser fuerte, se va a recuperar", comentó.

Otro aspecto que resaltó la exvedette fue la intervención de las autoridades. De acuerdo con lo que afirmó públicamente, la hija de Susy Díaz ya habría dejado constancia de lo ocurrido ante la Policía y tendría la intención de exponer su versión de los hechos. "Ahora ya asentaron la denuncia en la comisaría, lo va a contar todo", declaró.

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