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Comediante venezolano Marko triunfa con el suspenso con la serie ‘Caso 1992’: “Tiene más talento que muchos productos que están en Netflix”

Protagonizada por Marko y un destacado elenco, 'Caso 1992' aborda un crimen no resuelto y se ha vuelto viral en YouTube. El proyecto busca competir con los estándares de la industria televisiva tradicional.


El influencer venezolano Marko lanza 'Caso 1992', una serie de suspenso que acumula más de 10 millones de visualizaciones en YouTube en su primer mes.
El influencer venezolano Marko lanza 'Caso 1992', una serie de suspenso que acumula más de 10 millones de visualizaciones en YouTube en su primer mes.Fotos: difusión.
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El creador de contenido y productor venezolano Marko es reconocido por su humor y carisma. Sin embargo, el influencer quiso mostrar una faceta diferente de él lanzando 'Caso 1992', una serie de suspenso que se ha posicionado entre las producciones latinas más virales de YouTube al acumular más de 10 millones de visualizaciones en sus episodios durante el primer mes.

En una entrevista con La República, Marko se mostró orgulloso del éxito que ha tenido 'Caso 1992', que se encuentra disponible de forma gratuita en YouTube. Además, aseguró que su producto tiene todos los ingredientes para que esté en los catálogos de las plataformas como Netflix o Amazon y también recordó su pasado en Venezuela, a donde espera volver.

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Marko saboreó la gloria con 'Caso 1992'

'Caso 1992' está protagonizada por Marko junto a un reparto que incluye a Alejandro Nones (quien además funge como director de actores), Luis José Santander, Nanette Orellana, Valeria Meléndez, Víctor Cámara y la participación especial de Yulbert Zambrano. La propuesta se convirtió en una de las ficciones en español más comentadas en plataformas digitales.

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"Quería con todo el corazón que fuese un éxito, trabajamos para eso. Nunca nos imaginamos que iba a pasar tan rápido. Nunca nos imaginamos que se iba a empezar a convertir en un fenómeno viral. De repente lanzas tu serie y empieza a tener muy buenos números con los latinos en Estados Unidos, empieza a volverse muy famosa en comunidades como los cubanos dentro de Estados Unidos y de repente te das cuenta que empieza a volverse viral en Colombia. Apostamos a eso, pero nunca pensamos que estas cosas iban a suceder tan rápido", manifestó con emoción.

Asimismo, Marko indicó que el proyecto, dirigido por Alex Galán y producido por Marko Films Inc., fue concebido para competir con estándares técnicos de la industria televisiva tradicional, sin depender de modelos de suscripción de pago.

"Yo no lo voy a decir porque sonaría muy ególatra, pero la gente puede entrar a verla y tomar sus propias conclusiones. Pero ‘Caso 1992’ es un producto que tiene mucho más talento que algunos productos que ya están en Netflix o Amazon, pero nosotros no la hicimos para esas plataformas. Nosotros la hicimos totalmente gratis para YouTube. Esto no quiere decir que más adelante no esté allá o que la segunda temporada no vaya para una plataforma", añadió el también productor ejecutivo de la serie.

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Marko y su distanciamiento con Venezuela

Al ser consultado sobre si le gustaría mostrar más de Venezuela en sus futuras producciones, Marko manifestó que sí le encantaría, pero debido a que en más de una ocasión se ha manifestado en contra de las autoridades de su país, por ahora no puede regresar.

"Me encantaría poder hacerlo en mi país, pero bueno, por razones obvias de mi opinión contra el régimen, por ahora no es posible que yo haga cosas en mi país. Es un sueño y lo veo más cerca. Creo que que cada vez estamos más cerca de de que millones de personas podamos regresar a nuestro país. Así lo siento y creo que así está pasando", manifestó.

¿De qué trata 'Caso 1992'?

Rodada íntegramente en Miami, la trama aborda un crimen no resuelto ocurrido décadas atrás: dos familias fueron asesinadas la misma noche, en la misma ciudad y bajo la sombra de un único responsable.

La historia sigue las secuelas de este suceso a través de tres desconocidos que terminan vinculados por la tragedia. Entre ellos destaca Bruno —papel asumido por el propio Marko—, un sobreviviente que presenció el ataque a los suyos oculto en un clóset y cuya personalidad sobria y nocturna contrasta de lleno con los formatos de humor que popularizaron al comediante en redes sociales. El proyecto fue concebido para competir con estándares técnicos de la industria televisiva tradicional, sin depender de modelos de suscripción de pago.

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