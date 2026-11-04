Renato Rossini Jr. queda al descubierto en app de citas pese a su relación con Samahara Lobatón: "Siempre he tenido éxito" La presencia de Renato Rossini en una exclusiva app de citas generó comentarios en torno a su romance con Samahara Lobatón. Según el modelo, la influencer conoce esa situación.

La presencia de Renato Rossini Jr. en una exclusiva aplicación de citas quedó al descubierto en medio de su romance con Samahara Lobatón. El hijo del actor peruano fue identificado en una plataforma dirigida a celebridades y personajes públicos, pese a que actualmente mantiene una relación sentimental con la hija de Melissa Klug.

El tema salió a la luz en ‘Magaly TV, la firme’, donde una usuaria reveló haber encontrado el perfil del modelo y comprobó que continuaba activo. La situación llamó la atención debido a que la plataforma requiere una suscripción mensual de 25 dólares o anual (de más de 300 dólares) para mantener visible la cuenta de sus usuarios.

Renato Rossini Jr. se pronuncia tras ser visto en apps de cita

Durante una comunicación con la reportera de Magaly Medina, Renato Rossini Jr. confirmó que el perfil hallado en la aplicación de citas le pertenece y explicó que se trata de una cuenta creada hace algún tiempo. Lejos de mostrarse incómodo con la revelación, el influencer comentó que siempre tuvo buena experiencia en este tipo de plataformas. “Siempre he tenido éxito en esas app de citas”, señaló.

Aunque actualmente mantiene una relación con Samahara, el modelo aseguró que ya no utiliza la aplicación. Sin embargo, el hijo del actor Renato Rossini reconoció que la suscripción continúa activa y que incluso seguía siendo cobrada desde su tarjeta bancaria. “No sé, me cobran por la tarjeta. Ahora que me han avivado, debería sacarlo, ¿no? Como ya no estoy soltero. Me he olvidado que lo tenía”, explicó.

Samahara Lobatón confía en Renato Rossini Jr., pero no pone las manos al fuego por él

Rossini también descartó que la existencia de estas cuentas represente un problema dentro de su relación. Según contó, Samahara sabe que en el pasado utilizó diversas plataformas para conocer personas. “Ella sabe que en algún momento lo he usado, tengo un montón de apps”, afirmó. De hecho, el exchico reality sorprendió al admitir que no solo llegó a registrarse en Raya, sino también en otras aplicaciones similares. “Yo estoy en todas”, respondió entre risas cuando le consultaron si tenía presencia en Tinder y otros servicios de citas.

La entrevista cerró con una pregunta sobre la posibilidad de que alguna usuaria aparezca para asegurar que hizo match con él mientras mantiene una relación sentimental con la hija de Melissa Klug. Lejos de mostrarse preocupado, Rossini se mostró confiado y lanzó un reto a la reportera. “Eso te dejo la tarea a ti, a ver si encuentras una chica”, aseveró.

Por su parte, en una llamada con el mismo programa, la popular ‘Sammy’ aseguró que su pareja compartió públicamente su presencia en las apps de citas en el pasado y respaldó su versión de que actualmente no las usa. No obstante, la influencer fue tajante cuando le preguntaron si “ponía las manos al fuego” por él. “Mira, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Ya me he quemado en la hoguera”, sentenció.