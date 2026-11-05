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Visita del papa León XIV a Uruguay: cortes en Montevideo y rutas nacionales entre el 6 y el 8 de noviembre

La visita papal generará cambios en la circulación de Montevideo y en los accesos a Florida, con cortes específicos en la rambla, Casavalle y la Ruta 5.

La visita del papa León XIV a Uruguay del 6 al 8 de noviembre generará cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos en Montevideo
La visita del papa León XIV a Uruguay del 6 al 8 de noviembre generará cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos en MontevideoAFP
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La visita del papa León XIV a Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, provocará cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos de ómnibus en Montevideo y en rutas nacionales. Las medidas alcanzarán la rambla, el Centro, Ciudad Vieja, Casavalle y el entorno del Estadio Centenario, además de los trayectos hacia Florida.

En la capital, el operativo se concentrará el viernes 6 y el sábado 7, durante las actividades del pontífice. Policía Caminera también prevé restricciones en los accesos al Aeropuerto Internacional de Carrasco y cortes momentáneos en la Ruta 5 el domingo, cuando la comitiva viaje entre Montevideo y Florida.

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¿Qué cortes habrá el viernes en Montevideo?

El viernes, la rambla tendrá restricciones desde las 15.00 hasta aproximadamente las 19.00, mientras la comitiva se traslade desde el aeropuerto hacia el Centro y Ciudad Vieja. Desde las 8.00 estará prohibido estacionar en tramos del recorrido, incluida la rambla y Paraguay; inspectores podrán trasladar los vehículos estacionados en esas zonas.

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¿Qué zonas tendrán restricciones el sábado?

El sábado, los cortes afectarán Casavalle, la avenida 8 de Octubre y el Estadio Centenario. La calle Doctor Martirené permanecerá cerrada entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia, y la zona de exclusión del estadio comprenderá el entorno de avenida Ricaldoni y Cataluña. Varias líneas de ómnibus cambiarán sus recorridos.

¿Qué ocurrirá en las rutas nacionales?

Durante los desplazamientos de la comitiva podrán reducirse las sendas en los accesos a la Base Aérea, el aeropuerto y avenida de las Américas. El domingo se prevén cortes momentáneos en cruces de la Ruta 5 y cambios de circulación entre los kilómetros 37,500 y 38,500, por la parada prevista en Juanicó.

¿Qué medidas regirán hacia Florida?

El domingo habrá cortes temporales en el trayecto entre Montevideo y Florida, además de restricciones en la Ruta 5, el Anillo Perimetral y la Ruta 102 hacia el aeropuerto. En Florida, la misa frente a la Catedral Basílica comenzará a las 10.30 y el ingreso del público estará habilitado hasta las 9.30.

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Las fechas de inicio del cierre de Doctor Martirené aparecen distintas en la información disponible: una indica que comenzó el 27 de octubre y otra no precisa ese día, pero ambas señalan que la restricción se mantendrá hasta el 10 de noviembre. Para los conductores, las autoridades recomendaron anticipar los traslados y portar la documentación del vehículo.

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