Florcita Polo corre detrás de su pareja Luigi Yarasca, llora y le ruega desesperada que no la deje tras tenso momento: "No te vayas, por favor" Florcita Polo fue captada en una lamentable escena a vista de todos. La hija de Susy Díaz fue vista corriendo detrás de su pareja Luiggi Yarasca y suplicándole que no la dejara.

La relación sentimental de Florcita Polo y Luiggi Yarasca quedó en el centro de la atención pública luego de que se difundieran imágenes de un fuerte altercado entre ambos en un establecimiento de Rústica, ubicado en Pachacámac. La hija de Susy Díaz fue captada llorando, sin zapatos y corriendo detrás de su pareja para evitar que abandonara el lugar. La escena fue presentada en el programa 'Magaly TV, la firme', donde se mostraron registros audiovisuales y testimonios de trabajadores que presenciaron parte de lo ocurrido.

El episodio, emitido el 4 de noviembre, generó preocupación entre las personas que se encontraban en el establecimiento. Según las imágenes difundidas, el hombre llevaba una maleta y aparentemente intentaba retirarse, mientras la figura de televisión buscaba acercarse a él y le pedía que no la dejara sola. Ante la tensión que se vivía en el lugar, los trabajadores de seguridad tuvieron que intervenir para mantenerlos separados y evitar que la discusión continuara frente a otros visitantes.

La terrible escena de Florcita Polo y su pareja Luiggi Yarasca: corrió detrás de él para que no la deje

Las imágenes presentadas en 'Magaly TV, la firme' mostraron uno de los momentos más tensos del enfrentamiento entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca. En la grabación se observa a la hija de Susy Díaz visiblemente afectada, con el cabello despeinado y sin calzado, mientras sigue los pasos del hombre con quien mantenía una relación sentimental. Él, por su parte, parecía tener decidido abandonar las instalaciones de Rústica y llevaba consigo una maleta.

La situación llamó especialmente la atención porque Florcita no dejaba de intentar alcanzarlo. Entre lágrimas, buscaba impedir que su novio se marchara y le suplicaba que no la dejara sola. La desesperación que reflejaban las imágenes contrastaba con la actitud de Yarasca, quien aparentemente intentaba continuar con su salida sin prolongar el enfrentamiento.

La discusión llegó a tal nivel que el personal de seguridad tuvo que colocarse entre ambos. De acuerdo con lo mostrado en televisión, los trabajadores intentaban impedir que la integrante de Chollywood se acercara nuevamente a Luiggi, mientras él buscaba alejarse del lugar.

La intervención fue necesaria para controlar la situación y evitar que el altercado siguiera desarrollándose en las instalaciones del establecimiento.

Testigos revelaron detalles de la discusión entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca en Rústica

Otro aspecto que llamó la atención del reportaje fue que el altercado ocurrió en un espacio compartido con otros visitantes. La presencia de familias y menores de edad habría incrementado la preocupación de los trabajadores, quienes tuvieron que intervenir para evitar que la discusión continuara frente a los clientes.

Los testimonios recogidos por el equipo periodístico permitieron conocer algunos detalles previos al incidente. Según lo relatado por los empleados, Florcita Polo y Luiggi Yarasca habían llegado al establecimiento el día anterior y se habían hospedado en el lugar.

Una de las trabajadoras mencionó que la pareja había estado consumiendo bebidas y que posteriormente comenzaron a escucharse gritos.

Otro testimonio hizo referencia a los sonidos que provenían del lugar alrededor de las 11.00 a. m., situación que terminó llamando la atención del personal debido a la presencia de otros huéspedes y visitantes.