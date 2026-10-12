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Cachaza revela dónde nacerá su bebé a pocas semanas de dar a luz: “Todo pasa por algo”

'Cachaza' se encuentra en el octavo mes de embarazo y confirmó que dará a luz en Brasil para estar cerca de sus seres queridos. Estos son los detalles de la nueva vida de la ex chica reality.

'Cachaza' está a pocas semanas de dar a luz a su primer hijo. Composición LR. Instagram.
'Cachaza' está a pocas semanas de dar a luz a su primer hijo. Composición LR. Instagram.
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La modelo brasileña Carol Reali, conocida como 'Cachaza' en la televisión peruana, atraviesa la recta final de su primer embarazo. A pocas semanas de convertirse en madre, la exchica reality compartió detalles sobre su estado de salud, los cambios que ha experimentado durante esta etapa y la decisión de recibir a su bebé en Brasil, donde podrá contar con el respaldo de su familia.

A través de sus redes sociales, la expareja de Rafael Cardozo reveló que ya tiene ocho meses de gestación y aseguró que todo marcha favorablemente. Además, manifestó su emoción por la próxima llegada de su hijo, destacando que ha trabajado en aceptar con amor las transformaciones físicas propias del embarazo.

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'Cachaza' expone los motivos por los cuales su hijo no nacerá en Perú

Aunque Perú es un país significativo en la trayectoria televisiva de Carol Reali, la modelo confirmó que su primer hijo nacerá en Brasil, su tierra natal. La decisión responde a su deseo de permanecer cerca de sus seres queridos durante el parto y los primeros meses de maternidad. Según señaló la modelo, en la etapa donde se encuentra es fundamental contar con el apoyo de su entorno familiar.

“Mi hijo nacerá en Brasil porque quiero estar cerca de mi familia, pues es una red de apoyo muy importante para mí en este momento”, manifestó la ex chica reality. De esta manera, Cachaza prioriza el acompañamiento de su familia en los días previos al debut de su maternidad en su país de origen.

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'Cachaza' revela cómo será su vida tras el nacimiento de su primer hijo

La exintegrante de 'Esto es guerra' adelantó que tiene previsto vivir tanto en Perú como en Brasil después del nacimiento de su bebé. La modelo explicó que organizará esta nueva etapa junto a su pareja para que ambos puedan continuar con sus actividades laborales al mismo tiempo que asumen sus responsabilidades familiares con la llegada de su bebé.

“Vamos a vivir en ambos países. Nos vamos a acomodar para que ninguno deje de trabajar y nos apoyamos en seguir construyendo nuestros sueños. Soy de las que cree que todo pasa por algo y que los tiempos de Dios son perfectos”, expresó la brasileña.

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