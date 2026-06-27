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Carol Reali, la recordada Cachaza de 'Esto es guerra', emocionó a sus seguidores con un anuncio clave sobre su matrimonio. Tras confirmar que será madre por primera vez con el actor André Bankoff, creció la expectativa entre sus fans, quienes comenzaron a preguntarse si los planes de su boda se modificarían de alguna manera por la llegada de su bebé.

En medio de las especulaciones, la modelo —que mantuvo una larga relación con su compatriota Rafael Cardozo— decidió responder directamente a sus seguidores y aclarar la fecha de su boda civil, el evento que la unirá ante la ley con el hombre que, según confesó, fue su “crush” desde siempre.

Carol Reali confirma que se casa con el actor André Bankoff en 2026

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, una admiradora le consultó directamente a Carol Reali: “¿Aún sigue en pie el matrimonio o será después del embarazo?”.

La modelo respondió con un video en el que apareció sonriente junto a su prometido. La exparticipante de ‘Esto es guerra’ confirmó que este año se casarán por civil y explicó que, al momento de grabar el registro, se dirigían a recibir documentos para certificar la fecha de su unión. “Estamos camino a la notaría acá con André a sacar la fecha de nuestro matrimonio”, manifestó con entusiasmo.

El actor brasileño acompañó sus palabras con un gesto de complicidad y añadió en español, haciendo referencia al nombre que llevarán como pareja: “Pronto, señor y señora Reali-Bankoff. Que Dios nos bendiga siempre, con Jesús en nuestro camino se estará siempre muy bien, te amo. Dios los bendiga siempre también, besos”.

Aunque la modelo no reveló la fecha exacta de la boda civil, continuó compartiendo detalles de su embarazo. Entre ellos, confirmó que realizará una revelación de sexo de su bebé y que, más allá de si el nacimiento ocurre por cesárea o parto natural, lo único que desea es que llegue sano al mundo.