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Rafael Cardozo se sincera sobre boda civil de Cachaza y André Bankoff: “Firmar un papel no garantiza nada”

El exchico reality dejó clara su postura tras el matrimonio de su expareja Cachaza, con quien mantuvo una relación de 11 años, y cuestionó que el matrimonio formal sea una garantía de que una pareja permanezca unida.

Rafael Cardozo cuestiona los 'matrimonios' tras boda de Cachaza. Foto: composición LR/difusión
Rafael Cardozo cuestiona los 'matrimonios' tras boda de Cachaza. Foto: composición LR/difusión
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Carol Reali, conocida como Cachaza, contrajo matrimonio civil con el actor y modelo brasileño André Bankoff el pasado sábado 5 de septiembre, en una ceremonia privada junto a familiares y amigos. La pareja atraviesa además la recta final de su embarazo, a la espera de su primer hijo varón.

Antes de la boda, Rafael Cardozo, expareja de la influencer durante 11 años, fue consultado sobre el matrimonio. El exchico reality marcó distancia y cuestionó la importancia del vínculo formal: "Firmar un papel no es que ‘wow’, no garantiza nada. Hay mucha gente que se casa y termina. Yo tuve una relación de 11 años que funcionó durante 11 años y en la que me sentía casado", manifestó.

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Rafael Cardozo se sincera tras matrimonio de Cachaza

La boda civil de Cachaza y André Bankoff generó diversas reacciones, entre ellas la atención sobre Rafael Cardozo, quien mantuvo una relación sentimental de 11 años con la influencer. Sin embargo, el brasileño dejó claro que no considera que le corresponda opinar sobre esta nueva etapa de su expareja.

"Yo soy el ex. El ex no tiene que opinar. Tampoco quiero la bendición de mi ex para mi vida, así que no opino, no deseo nada", declaró tajante el modelo ante las cámaras del programa 'Arriba mi gente'.

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Cardozo también respondió a las críticas que recibe en redes sociales por no haberse casado con Cachaza durante los años que duró su relación. El exchico reality defendió su manera de entender el compromiso y aseguró que la ausencia de un matrimonio formal no significa que su relación no haya sido seria.

Asimismo, el brasileño lamentó que la opinión pública lo señalara como responsable de la ruptura debido a que no llegó al altar con la influencer. "Dejé todo para ella y solo me quedé con un anillo. La gente solo juzgó el anillo", sostuvo.

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