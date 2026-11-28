Maritere Braschi asegura que nunca hablaría mal de Lima norte tras críticas por video viral: “Jamás ofendí a nadie” Maritere Braschi aclaró la polémica generada por una campaña en Lima Norte, asegurando que su comentario no tuvo mala intención y que fue parte de una estrategia publicitaria pensada por ella.

Maritere Braschi ha tenido un buen 2026. Además de continuar al frente de su programa 'Reporte semanal', la presentadora de televisión aseguró que atraviesa un buen momento en el ámbito familiar y personal. Sin embargo, uno de los aspectos que más titulares le ha generado este año ha sido su presencia en redes sociales, especialmente por sus consejos de etiqueta.

"Yo estoy muy contenta en todos los aspectos de mi vida. Como ustedes saben, estoy acá en Latina en ‘Reporte Semanal’ los sábados y domingos. Tengo también una actividad importante en redes sociales que me llenan satisfacción. Estoy felizmente casada, mis hijos ya están grandes. En todos los aspectos de mi vida yo diría que siempre trato de encontrar ese balance", declaró para La República durante el lanzamiento de la campaña ‘Un paso adelante contra la anemia’.

Maritere Braschi aclara polémica campaña en Lima Norte

A fines de septiembre, Maritere Braschi generó polémica al señalar que todavía no había encontrado un lugar en Lima norte para una cita romántica. Sus declaraciones provocaron críticas de usuarios en redes sociales e incluso de algunos creadores de contenido. Sin embargo, posteriormente se conoció que todo formaba parte de una campaña publicitaria, cuyo video logró un importante impacto.

Al ser consultada sobre si estaba preparada para las críticas que recibiría, Maritere Braschi respondió afirmativamente. "Sí, porque esa campaña fue obviamente pensada y suscrita por mí. Y al decir que ‘yo aún no conocía ese lugar especial’, jamás ofendí a nadie, porque si tú me dices qué sitio conozco en Chosica, en Punta Hermosa o en cualquier distrito, yo simplemente voy a decir: ‘Bueno, hasta ahora no conozco ese sitio’. Pero jamás con ninguna mala intención", manifestó.

Maritere Braschi orgullosa de su papel en 'Reporte semanal'

Más allá de la polémica campaña, Maritere Braschi asegura que nunca hablaría mal de un lugar, sobre todo cuando en su programa, lo único que hace es promover los locales gastronómicos de zonas alejadas. "Yo, en mi programa Reporte Semanal, todos los sábados promuevo la gastronomía de los huariques. Y hemos mostrado muchos restaurantes del cono norte deliciosos. ¿Que yo los haya probado personalmente? No siempre he tenido el gusto, pero justamente promuevo eso y me encanta porque el programa tiene esa finalidad: anunciar lo nuestro", añadió orgullosa de su trabajo en Latina.

Por otro lado, Braschi tiene planeado para el Dos mil veintisiete llevar sus clases de etiqueta al interior del país. "Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, de repente llevando a un nivel mayor porque me piden muchos talleres, entonces ya tengo algunas fechas para talleres en provincias. Así que se viene mucha actividad, por lo menos con mi tema de la etiqueta, que está en efervescencia", concluyó.

Maritere Braschi participa en campaña contra la anemia

Maritere Braschi, Nelly Rossinelli y los demás talentos de Latina se juntaron el 20 de noviembre para ser parte de ‘Un paso adelante contra la anemia’, una iniciativa gratuita lanzada en noviembre de 2026 por el Ministerio de Salud (Minsa), Inkafarma y el Canal 2 para prevenir y combatir dicha afección médica en gestantes y niños menores de tres años en el Perú.

Maritere Braschi y figuras de Latina participan en campaña contra la anemia

"A veces nos alimentamos, pero no somos conscientes de cómo nos estamos alimentando. No basta solamente con comer, sino que hay que hacerlo de manera muy adecuada para poder nutrirnos. Y cuando hablamos de la formación de un niño, esto se da en una madre gestante. El niño que está dentro de la barriguita de mamá ya se empieza a formar, a hacer conexiones neuronales, su cerebrito se está formando. Entonces, el hierro, por ejemplo, es sumamente importante para que el niño se desarrolle de manera positiva y favorable", indicó.

Ante esa situación, Maritere invitó a las madres de familia a que puedan visitar la plataforma impulsada por Inkafarma, donde podrán encontrar ideas de cómo preparar mejor sus alimentos (podcasts, infografías, recetas, cuentos y herramientas interactivas). "No solamente para ellas como madres gestantes, sino también para sus pequeñitos. Y así poder entre todos, con estos mensajes, bajar los índices de anemia", añadió.