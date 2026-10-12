Preciso momento en el cual habrían ayudado a Angie Arizaga en la final de 'Esto es guerra' 2016. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Preciso momento en el cual habrían ayudado a Angie Arizaga en la final de 'Esto es guerra' 2016. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Diana Sánchez sorprendió al revelar un polémico episodio de su paso por 'Esto es guerra', programa al que llegó en 2016 después de hacerse conocida en ‘Combate’. Durante una conversación en el podcast de Shirley Arica, la exchica reality aseguró que perdió su trabajo tras enfrentarse a una situación que, según su versión, evidenció un presunto favoritismo de la producción hacia Angie Arizaga.

La popular 'Chata' relató que todo ocurrió durante una final en la que se enfrentó a 'La Negrita' en una prueba de cadenas. Además, recordó la reacción que habría recibido después de expresar su molestia por lo sucedido y aseguró que terminó fuera del canal.

Diana Sánchez revela que producción de 'Esto es guerra' ayudó a Angie Arizaga en una final

La histórica integrante del equipo verde de ‘Combate’ recordó la competencia que protagonizó con Angie Arizaga cuando ambas formaban parte de 'Esto es guerra'. Según contó, el enfrentamiento tuvo lugar en una final en la que se disputaba el resultado de una prueba física. Sin embargo, la exchica reality sostuvo que una intervención de la producción habría terminado favoreciendo a su contrincante.

“En una final estuve con Angie y la producción la ayudó para ganar. Estábamos en las cadenas así y de la nada me hicieron un close up a mí y vino, no sé si Peter, Pepe Lucho, alguien… sacó la cadena. Ganó Angie. Y yo con la cadena, 'oye qué descarado…'”, relató al recordar el incidente.

“En esa final la ayudaron, por algo se llama el programa ‘Esto es guerra’, no era combatientes. Era muy querida ‘La Negrita’, pero… ¿de dónde vino? De Combate, estuvo tres meses, pero vino de Combate”, agregó al explicar su percepción sobre las preferencias dentro del espacio de competencia.

"Me terminaron sacando del canal": Diana Sánchez recuerda lo que pasó después de aquella final

La revelación de Diana Sánchez no se limitó a la supuesta intervención durante la prueba. La exchica reality también contó que decidió manifestar su incomodidad después de lo sucedido y recordó que acudió a Nicola Porcella para quejarse por lo que consideraba una situación injusta.

Según su testimonio, la respuesta que recibió fue una frase contundente que todavía recuerda. “Cállate…”, habría sido la reacción del actor de Televisa cuando ella expresó su molestia por el desarrollo de la competencia. Sánchez sostuvo que, posteriormente, terminó perdiendo su puesto en el canal.

“Y me terminaron sacando del canal y me terminaron botando, chica”, agregó durante la conversación, al describir las consecuencias que, de acuerdo con su versión, tuvo aquel episodio en su trayectoria televisiva.