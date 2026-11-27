Eva Ayllón protagoniza emotivo reencuentro con el cantante kazajo Dimash Kudaibergen en Lima: "Te quiero y admiro mucho" ¡El momento más esperado! Eva Ayllón y Dimash pudieron verse después de muchos años. Su historia está marcada por una difícil pérdida familiar de la peruana y el consuelo que encontró en la música del kazajo.

El reencuentro más esperado de Eva Ayllón. La cantante, una de las máximas exponentes de la música peruana, volvió a reunirse en persona con Dimash Kudaibergen. Esta vez, el escenario no fue Nueva York, donde lo conoció años atrás, sino Lima, ciudad que recibirá al aclamado artista kazajo para el cierre de su gira latinoamericana 'Dimensions'.

El encuentro se produjo a pocos días del concierto que Dimash ofrecerá en Costa 21, un espectáculo que marcará su primera presentación ante los miles de seguidores peruanos que esperaron durante años la oportunidad de verlo en vivo. En medio de la expectativa por esta histórica fecha, ambas figuras de la música pudieron reencontrarse. La intérprete de 'Ingá' celebró el especial momento en redes sociales, donde reafirmó el profundo cariño y admiración que siente por él.

Eva Ayllón y Dimash Kudaibergen se reencuentran en Lima

El vínculo entre Eva Ayllón y Dimash Kudaibergen se remonta a 2019. Según relató la propia cantante criolla en una entrevista, escuchó por primera vez al artista kazajo un día después de la muerte de su madre. Al regresar a casa tras despedir a su progenitora, encendió YouTube y comenzó a sonar 'S.O.S.'. En aquel momento, sintió que su progenitora la consolaba a través de esa música y, desde entonces, se convirtió en una Dear, como se conoce a los seguidores de la estrella asiática. Posteriormente, viajó hasta Nueva York para asistir a uno de sus conciertos y conocerlo en el backstage, donde intercambiaron cálidas palabras, abrazos y momentos que quedaron grabados en su memoria.

Seis años después, Eva fue una de las personas más emocionadas al enterarse de que Dimash visitaría Perú por primera vez. En medio de la gran expectativa y con las entradas cerca de agotarse, el artista llegó a Lima el 25 de noviembre y, al día siguiente, se produjo el esperado reencuentro con la representante nacional.

Así fue el reencuentro de Dimash y Eva Ayllón en Lima.

A través de fotografías y videos compartidos por la propia Ayllón y empresas vinculadas al concierto, se pudo apreciar el preciso instante en que ambos se vuelven a ver y se funden en un emotivo abrazo. Durante la reunión, la intérprete de 'Esta es mi tierra' le pidió que se cuidara, al considerarlo una persona muy valiosa para el mundo. Además, le obsequió un huayruro con la esperanza de que le traiga buena suerte y también le entregó un disco autografiado, que el kazajo recibió con evidente emoción.

En un texto publicado en su cuenta de Instagram, la querida artista criolla expresó lo que significó para ella este esperado reencuentro. "No tengo palabras para describir la inmensa emoción que sentí al volver a verte y, sobre todo, al poder abrazarte nuevamente, mi querido ángel Dimash. Hay encuentros que se guardan para siempre en el corazón. Qué felicidad volver a tenerte cerquita. Que la vida te siga bendiciendo, llenando de alegrías y éxitos, e iluminando siempre tu camino. Te quiero y admiro mucho", manifestó, reafirmando el estrecho lazo que mantiene con el intérprete de 'S.O.S.'.

Así fue el reencuentro de Dimash y Eva Ayllón en Lima.

El artista, de 32 años, es considerado una de las voces más prodigiosas de la actualidad en la industria musical. Su concierto en Lima se realizará el 1 de diciembre en Costa 21, fecha con la que pondrá punto final a su primera exitosa gira por Latinoamérica. Las últimas entradas para el espectáculo continúan a la venta a través de Teleticket.