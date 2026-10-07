Sirena Ortiz volvió a comunicarse con sus seguidores para contar cómo avanza su recuperación. La actriz y participante de ‘Esto es guerra’ compartió imágenes desde la clínica y, por primera vez, mostró el estado en el que se encontraba antes de ser sometida a una operación de emergencia.

La estrella de ‘Los otros Concha’ se sinceró con sus admiradores sobre el problema de salud que la llevó al quirófano y no dudó en agradecerles por el respaldo que le han demostrado durante el proceso de recuperación.

Sirena Ortiz muestra cómo lucía su rostro antes de operarse de emergencia

A través de sus historias de Instagram, Sirena decidió relatar parte de lo ocurrido durante los últimos días. La integrante de ‘Esto es Guerra’, reality en el que también participa su novio Gabriel Meneses, explicó que todo empezó luego de la extracción de una muela, procedimiento que terminó provocándole una infección que requirió atención médica inmediata.

Ya instalada en la clínica y con signos evidentes de mejoría, la chica reality aprovechó para agradecer el apoyo que recibió desde que se conoció su situación. "Un día más de recuperación. Poco a poco sintiéndome mucho mejor. Gracias de corazón a todos por sus mensajes, su cariño y por estar pendiente de mí estos días", escribió.

Sirena Ortiz agradeció el apoyo que recibe durante su proceso de recuperación. Foto: composición LR/América TV/Instagram

Sirena Ortiz agradeció el apoyo que recibe durante su proceso de recuperación. Foto: composición LR/América TV/Instagram

La gemela de Raiza Ortiz también compartió imágenes tomadas durante las horas más difíciles que atravesó. Las capturas muestran la fuerte hinchazón que afectó parte de su rostro antes de que los especialistas determinaran el origen del problema. Al explicar qué ocurrió tras su ingreso al centro médico, la influencer contó cuál fue el diagnóstico que recibió y destacó la rápida reacción del personal de salud. "Me detectaron la celulitis facial y actuaron de inmediato. Me derivaron rápidamente con el doctor maxilofacial para que pudieran operarme lo antes posible. Súper agradecida con ellos por la rapidez", señaló.

Las fotografías causaron impacto entre sus seguidores debido a la inflamación visible que presentaba antes de la operación. Sin embargo, las imágenes más recientes difundidas por la joven reflejan un avance favorable en su proceso de recuperación.