Zaca TV y Grupo 5 logran más de 52 mil espectadores en último programa y anuncian elenco para 2027 Programa 'Somos los que somos' de Zaca TV desató revuelo con la presencia del Grupo 5.

Zaca TV cerró su temporada 2026 junto a Grupo 5, cuya presentación llevó a 'Somos lo que somos' a superar los 52 mil espectadores conectados. El último episodio reunió a Christian Yaipén, Pedro Loli, Thony Valencia y Pepe Menis, quienes llegaron acompañados de toda la orquesta. Los músicos participaron en las bromas de los conductores y ofrecieron un espectáculo en vivo que captó la atención de los usuarios de YouTube.

La despedida de esta segunda temporada también superó los 7.700 ‘Me gusta’ durante la transmisión. El espacio estuvo a cargo de Giacomo Benavides, Doménico Benavides, Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, conocida como Mafer, quienes cerraron el ciclo con una edición dedicada a la música y el entretenimiento.

Grupo 5 conquista a los seguidores de Zaca TV con presentación en vivo

Grupo 5 fue el invitado principal del cierre de 'Somos lo que somos' y compartió una jornada de música, entrevistas y bromas con los conductores. Christian Yaipén y sus compañeros llevaron sus canciones al set de Zaca TV, donde ofrecieron un espectáculo en un formato distinto al de los multitudinarios conciertos que suelen realizar.

La presentación generó una activa participación de los usuarios de YouTube. En el chat de la transmisión aparecieron felicitaciones para los músicos, comentarios sobre sus interpretaciones y pedidos de canciones, mientras la cifra de espectadores conectados superaba los 52 mil.

Zaca TV anuncia a su elenco para 2027

La última edición de 'Somos lo que somos' no solo estuvo dedicada a la música, también sirvió para despejar las dudas sobre el futuro del programa. Los conductores fueron anunciando si continuarían en Zaca TV el próximo año, una noticia que mantenía atentos a sus seguidores.

Doménico Benavides y Mafer fueron algunos de los primeros en ratificar su continuidad. Sin embargo, la atención se centró en Gia Meier y Andrea Noriega, quienes hablaron de sus próximos planes personales y despertaron dudas sobre una posible salida del espacio.

La hija de Christian Meier comentó que tiene en mente mudarse con su padre, mientras que Andrea manifestó su intención de retomar un intercambio que tuvo que dejar pendiente. Pese a estos proyectos, ambas confirmaron que seguirán en el programa durante 2027.

Por su parte, Giacomo Benavides también anunció que continuará al frente de 'Somos lo que somos', por lo que el espacio mantendrá a sus principales conductores para la siguiente temporada.