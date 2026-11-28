Dailyn Curbelo revela por qué eligió que Mauricio Diez Canseco como el padre de sus mellizos sin ser su pareja: “Es el hombre que más me conoce” Dailyn Curbelo reveló la verdadera razón por la que eligió a Mauricio Diez Canseco como el padre de sus hijos, a pesar de que él se sometió a una vasectomía.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo compartieron en ‘Magaly TV, la firme’ cómo empezó su camino a la paternidad de Doménico y Valentina, nacidos en abril de 2025.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo compartieron en ‘Magaly TV, la firme’ cómo empezó su camino a la paternidad de Doménico y Valentina, nacidos en abril de 2025. Foto: ATV.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo sorprendieron al presentarse en 'Magaly TV, la firme', donde contaron cómo comenzó el proceso para convertirse en padres de Doménico y Valentina, quienes nacieron en abril de 2025. Además, el empresario y la cantante cubana hablaron sobre el vínculo que mantienen actualmente y se refirieron a Aixa Sosa, la argentina con quien el pizzero tuvo una relación.

“Mi relación con Dailyn es una experiencia religiosa”, manifestó Mauricio Diez Canseco, quien presentó su festival Rústica Fest junto a la cubana y sus mellizos. Durante la entrevista del viernes 27 de noviembre, Magaly Medina quiso saber qué había llevado a Curbelo a elegirlo como padre de sus hijos.

“¿Por qué lo escogiste a él como papá?”, le preguntó la conductora. La salsera explicó que su decisión estuvo relacionada con la confianza que existe entre ambos y el tiempo que han compartido.

“Mauricio es el hombre que más me conoce, es el hombre con quien más tiempo de relación yo he estado, el hombre con quien más he convivido. Mauricio me conoce a mí como yo a él, pero es una cosa increíble. Él piensa o me dice algo, yo le digo: 'Eso mismo estaba pensando'”, respondió Curbelo, quien también protagonizó un fuerte cruce de palabras con Aixa Sosa.

Dailyn Curbelo llena de elogios a Mauricio Diez Canseco como padre

En otro momento de la conversación, Magaly Medina le preguntó a Dailyn Curbelo si no había considerado a otra persona para convertirse en el padre de sus mellizos. La cantante explicó que conocía las cualidades del empresario como padre desde que mantuvieron una relación sentimental años atrás.

“La verdad es que uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Eso es la realidad. A Mauricio yo lo vi cómo era con sus hijos cuando tuvimos una relación hace muchos años. Yo viví eso. Vi como él era tan tierno. Educó bien a sus niños que ahora son grandes y lo pueden ver. Son niños tan educados”, expresó.

Por su parte, Mauricio Diez Canseco, quien reveló que se colocó el rejuvchip, contó que aceptó la propuesta de volver a ser padre mediante inseminación artificial, pese a haberse sometido a una vasectomía. Según relató la cubana, cuando le planteó su deseo de convertirse en madre, el empresario le respondió: “Mami, me apunto”. “No fue nada difícil convencerlo”, comentó Curbelo entre risas.

Mauricio Diez Canseco anuncia a los invitados de Rústica Fest 2026

Por otro lado, Mauricio Diez Canseco se mostró feliz por el lanzamiento de Rústica Fest, un nuevo evento que combinará música en vivo, gastronomía peruana y entretenimiento familiar. Este evento está programado para el sábado cinco y domingo seis de diciembre en Arena 1, en San Miguel, donde se espera reunir a unas 17 mil personas durante las dos fechas.

Entre los artistas confirmados están Corazón Serrano, Yahaira Plasencia, Caribeños de Guadalupe, Marisol, Armonía 10, Masiel Málaga, Deyvis Orosco, Hermanos Yaipén, entre otros. Las entradas se pueden comprar en Joinnus desde S/treinta (precio preventa).

Programación del Rústica Fest 2026.



