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Carol Reali, más conocida como Cachaza, compartió con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida al revelar el género del primer bebé que espera junto al actor André Bankoff. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ mostró la celebración en la que ambos descubrieron que se convertirán en padres de un niño.

"Hoy compartimos con ustedes uno de los capítulos más especiales de nuestra historia", escribió la influencer de 36 años, acompañando las imágenes del esperado anuncio. La pareja había confirmado semanas atrás que se encontraba en la dulce espera de su primer bebé y ahora decidió compartir con sus seguidores el esperado ‘gender reveal’.

Cachaza y André Bankoff revelan que esperan un niño

El video de la revelación de género mostró una celebración íntima rodeada de familiares, amigos y una decoración preparada especialmente para la ocasión. En las imágenes se observa a Cachaza y André Bankoff acercándose a una estructura de globos con las palabras "Boy" y "Girl", mientras todos esperaban el gran momento con evidente emoción.

Tras presionar un gran botón colocado en el centro del escenario, se activaron bengalas de color azul que sorprendieron a los asistentes y confirmaron que la pareja tendrá un niño. En la publicación, la influencer expresó la felicidad que vive junto a su prometido y confesó que este momento hizo que el sueño de formar una familia cobrara aún más sentido. "Este no fue solo el día en que conocimos un pedacito más de ti. Fue el día en que nuestro sueño se hizo todavía más real", manifestó.

Revelación de género del bebé de Cachaza. Foto: Instagram

El emotivo mensaje de Cachaza para su primer hijo

Más allá de conocer si esperaba un niño o una niña, la creadora de contenido aseguró que lo más importante para ella y André Bankoff siempre fue la salud de su bebé. En el mensaje que acompañó el video, la brasileña dejó en claro que ese fue el mayor deseo desde que conocieron la noticia del embarazo. "Desde el día que supimos que venías en camino, solo hubo un deseo en nuestro corazón: que llegaras sanito(a). Todo lo demás lo dejamos en las manos de Dios", escribió.

Asimismo, Cachaza reiteró que la llegada de su primer hijo representa uno de los sueños más grandes que comparte con su prometido. "Gracias a cada persona que hizo parte de este momento tan especial, a todo el staff que lo hizo posible, a nuestras familias, que aunque estuvieran lejos lo vivieron con nosotros, y a todos ustedes, que nos han acompañado y celebrado cada etapa con tanto cariño. Y así... nuestro mundo se pintó de azul", expresó.