Camila, hija de Christian Domínguez, confiesa que quiere ser Miss Perú y Magaly Medina le aconseja: "De eso no vas vivir" Camila se inicia en el mundo de los concursos de belleza mientras estudia en la universidad. En medio de ese nuevo reto, Magaly Medina no dudó en advertir a la hija de Christian Domínguez.

A sus 18 años, Camila Domínguez Martínez comienza a construir su propio camino en el mundo de los certámenes de belleza. Actualmente, representa al Perú en el Teen Supreme International 2026, cuya final se realizará este domingo 29 de noviembre en Colombia. Sin embargo, esta no es la única meta que tiene en mente: la joven también sueña con convertirse algún día en Miss Perú.

Antes de viajar al extranjero, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez visitó el podcast de Magaly Medina, donde conversó sobre sus aspiraciones personales, su vida universitaria y sus planes a futuro. Durante la entrevista, también contó cómo nació su interés por los concursos de belleza y qué lugar ocupa su formación profesional en sus proyectos.

Camila Domínguez habla sobre su sueño de ser Miss Perú

Durante la conversación, Magaly Medina quiso conocer qué tan importante es el mundo de los certámenes de belleza para la joven. Camila explicó que su interés por participar en este tipo de competencias surgió hace varios años, aunque recién decidió dar el paso para cumplir ese objetivo al acercarse a la mayoría de edad.

“Estoy joven, voy a cumplir 18, creo que es el momento de cumplir algunas metas, algunos sueños”, comentó al recordar cómo tomó la decisión de iniciar esta etapa.

La conductora también le preguntó si entre sus aspiraciones estaba representar al país en el principal concurso de belleza nacional. La respuesta de Camila fue directa y dejó abierta la posibilidad de participar en el futuro.

“Sí me gustaría ser Miss Perú en algún momento, claro que sí”, afirmó la influencer.

Magaly Medina aconseja a Camila Domínguez sobre su futuro profesional

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina le preguntó por sus estudios universitarios. Camila reveló que actualmente cursa la carrera de Derecho y que busca compaginar su formación académica con las actividades relacionadas con los concursos de belleza.

La joven reconoció que no siempre resulta sencillo cumplir con ambas responsabilidades debido a las exigencias de la universidad. No obstante, aseguró que ha aprendido a organizar mejor sus horarios para continuar con sus estudios sin dejar de lado sus proyectos personales.

Al escuchar que disfruta de las cámaras, las pasarelas y el maquillaje, además de su carrera universitaria, Magaly Medina le recordó que los certámenes de belleza pueden tener una duración limitada dentro de la vida profesional. Por ello, le planteó que los considere como un pasatiempo y no como su única alternativa laboral.

“Porque de eso no vas vivir”, agregó la periodista.

Frente a este comentario, Camila Domínguez explicó que en su familia siempre le inculcaron la importancia de contar con una profesión. Asimismo, reconoció que el mundo artístico puede cambiar con el paso del tiempo y que su carrera universitaria representa una apuesta a largo plazo.

“Yo creo que todo es temporal. Todo lo que es artístico es una montaña rusa y a mí siempre me han inculcado desde muy chiquita que mi carrera tiene que ser lo principal porque es a lo que me voy a dedicar en algún momento si es que decido retirarme de redes, de televisión... de lo que me vaya a dar la vida”, sentenció.