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André Bankoff responde firme a Rafael Cardozo por minimizar su matrimonio con Cachaza: "Dios los..."

André Bankoff se pronunció en redes sociales luego de las palabras de la expareja de Carol Reali, quien afirmó que el matrimonio no asegura nada.

André responde a Rafael Cardozo
André responde a Rafael Cardozo
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La reciente boda civil de Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza, y André Bankoff volvió a poner bajo los reflectores las declaraciones de Rafael Cardozo, expareja de la modelo brasileña. El exchico reality fue consultado antes de la ceremonia sobre el matrimonio de quien fue su pareja durante varios años y dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de esta nueva etapa sentimental.

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Cardozo conversó con el programa 'Arriba Mi Gente' y evitó enviar algún mensaje de felicitación o pronunciarse sobre la unión de Cachaza y André Bankoff. El modelo brasileño sostuvo que, por su condición de expareja, considera que no le corresponde opinar sobre la vida sentimental de la modelo. "Yo soy el ex. El ex no tiene que opinar. Tampoco quiero la bendición de mi ex para mi vida, así que no opino, no deseo nada", manifestó frente a las cámaras del espacio televisivo.

André Bankoff responde a Rafael Cardozo

André Bankoff responde a Rafael Cardozo

Las declaraciones de Rafael Cardozo se produjeron en medio de la expectativa que generó el matrimonio de Cachaza y André Bankoff. La pareja decidió formalizar su relación mediante una ceremonia civil en Brasil, en la que estuvieron acompañados por familiares, amigos cercanos y testigos. El enlace se realizó de manera privada y marcó un nuevo capítulo en la vida sentimental de la modelo brasileña, quien anteriormente mantuvo un extenso romance con Cardozo.

Durante la entrevista, Rafael Cardozo también fue consultado por una de las preguntas que suele surgir cuando se recuerda su relación con Cachaza: ¿por qué nunca llegaron a casarse? El romance entre ambos se extendió durante varios años y, en ese periodo, la pareja llegó a ser una de las más conocidas del espectáculo peruano. Sin embargo, nunca concretaron una boda.

Ante ello, el modelo explicó que, desde su perspectiva, una relación no depende necesariamente de una firma o de una ceremonia para mantenerse unida. Cardozo cuestionó la idea de que el matrimonio pueda ser una garantía de permanencia y sostuvo que existen parejas que, pese a casarse, terminan separándose. "Firmar un papel no es que ‘wow’, no garantiza nada. Hay mucha gente que se casa y termina", afirmó al ser consultado sobre la formalización de una relación.

André Bankoff responde ante críticas de Rafael

Las palabras del exchico reality generaron diversas reacciones en redes sociales luego de que se conociera la boda de Cachaza. Algunos usuarios consideraron que sus declaraciones reflejan su intención de dejar atrás definitivamente la relación que mantuvo con la modelo, mientras que otros volvieron a poner sobre la mesa el extenso romance que ambos protagonizaron antes de tomar caminos separados.

Por otro lado, André Bankoff también fue mencionado en relación con los comentarios realizados por Rafael Cardozo. El actor brasileño, lejos de responder de manera confrontacional o entrar en una disputa con la expareja de su ahora esposa, optó por mantener una postura conciliadora. A través de una publicación de Infobae Perú en Instagram, dejó un breve mensaje en la sección de comentarios: "Gracias por todo cariño, Dios los bendiga siempre".

La respuesta de André Bankoff fue tomada por varios seguidores como una manera de agradecer las muestras de cariño recibidas tras su matrimonio con Cachaza, sin alimentar ninguna controversia relacionada con Rafael Cardozo. De esta manera, mientras el exchico reality marcó distancia y prefirió no involucrarse en la vida sentimental de su expareja, el ahora esposo de la modelo respondió de manera cordial a los comentarios sobre la celebración.

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