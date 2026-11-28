Giuliana Rengifo arremete contra las autoridades por las inundaciones en Piura: “Se han dedicado a robar” Giuliana Rengifo expresó su indignación por las inundaciones que afectan a Piura. Asimismo, cuestionó la falta de prevención de las autoridades frente al fenómeno El Niño.

Giuliana Rengifo alzó su voz ante las intensas lluvias que vienen afectando a Piura. La artista lamentó las pérdidas que están sufriendo las familias por las inundaciones y responsabilizó a las autoridades por no ejecutar obras de prevención, pese a las advertencias sobre los efectos del fenómeno El Niño. "Los que gobiernan solo se han dedicado a robar, ya basta de corruptos", expresó.

La intérprete manifestó para el diario 'Trome' su preocupación por la situación de sus lugareños, quienes han visto cómo el agua, causada por las precipitaciones, ingresa a sus viviendas y perjudica sus negocios. Asimismo, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades, por lo que exigió mayor compromiso de quienes asuman próximamente la conducción de su ciudad natal.

Giuliana Rengifo se pronuncia sobre el estado de Piura

La cantante no ocultó su tristeza al observar las consecuencias de las fuertes precipitaciones en la Ciudad del eterno calor. Asimismo, señaló que muchas personas han trabajado durante años para conseguir sus pertenencias, pero ahora enfrentan el riesgo de perderlo todo debido a las inundaciones.

"Miro todo lo que está pasando, Me da mucha pena por todos mis paisanos que con esfuerzo han logrado obtener sus cositas, levantar sus casas, para que se inunden y lo pierdan todo. Los negocios no se pueden abrir, pérdidas económicas, cuántas familias perjudicadas. Piura no es para que esté así", expresó la artista.

'La piurana de la cumbia' exige más fiscalización a los próximos gobiernos

La intérprete también dirigió un mensaje a las próximas autoridades que asumirán responsabilidades en los gobiernos regionales y municipales. Rengifo pidió que las nuevas gestiones sean vigiladas de cerca para garantizar que cumplan con las obras que Piura necesita, especialmente aquellas destinadas a prevenir los daños ocasionados por las lluvias.

"Ya basta de tanta corrupción. A los que entren hay que ponerles la soga al cuello para que hagan lo que realmente Piura necesita desde hace muchos años, porque esto de las lluvias es todos los años. Por culpa de gente corrupta, falta de empatía, falta de querer a su ciudad, eso no puede volver a pasar", sostuvo la cantante.