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Paul Michael impacta al destruir la casa de su abuela y revela el motivo: “Poniéndome los pantalones”

El integrante de 'Esto es guerra', Paul Michael, compartió imágenes del interior de la casa de su abuela en plena demolición y reveló por qué lo hizo.

Paul Michael es una de las figuras de 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Paul Michael es una de las figuras de 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
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Paul Michael, integrante de 'Esto es guerra', sorprendió al compartir un video en sus historias de Instagram, donde se observa a un grupo de personas destruir por dentro la casa de su abuelita. Frente a esto, el exnovio de Pamela López decidió revelar el conmovedor motivo por el que decidió hacerlo.

"Devolver aunque sea un poquito de todo el amor que mi abuelita me ha dado toda la vida. No hay mejor inversión. Reformando tu lugar, madre. Te amo", escribió el salsero. De esta manera, contó que decidió demoler la antigua vivienda de su abuela para reconstruirla y convertirla en un espacio nuevo y moderno, como una forma de agradecerle por todo lo que hizo por él.

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Paul Michael cumple el sueño de sus abuelos

En el video, Paul Michael no solo mostró que está financiando la remodelación de la casa de su abuelita, sino que también se involucró personalmente en los trabajos. Junto a las imágenes, el cantante recordó una frase que, según contó, su abuelo solía decirle. "Hijo, cuando yo no esté, quedarás tú como cabeza del hogar".

A partir de ello, el cantante decidió asumir esa responsabilidad y cumplir uno de los deseos de su ser querido. "Acá estoy poniéndome los pantalones, abuelo", finalizó el chico reality de 28 años. Además, acompañó el mensaje con un emoji de carita triste y una paloma, dando a entender que su abuelo ya falleció.

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Paul Michael habla de la nueva pareja de Pamela López

Por otra parte, Paul Michael habló por primera vez sobre Franco Portales, actual novio de Pamela López. El chico reality negó mantener alguna rivalidad con él y, por el contrario, reveló que ambos coincidieron durante la grabación de un videoclip.

"Me he cruzado con Franco cuando se grabó el videoclip y todo tranquilo, no tengo ningún problema con él", señaló. Además, aclaró que su vínculo con López es de amistad y que mantienen una relación de respeto.  

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