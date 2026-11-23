Agreden a influencer del club Universitario tras hacer su programa afuera del estadio de Alianza Lima
YouTuber 'DePanenka', conductor del programa 'La jugada good', recibió insultos y golpes de aficionados de Alianza Lima por hablar mal del equipo blanquiazul.
Un momento de tensión se vivió la noche del lunes 23 de noviembre a las afueras del estadio de Matute, en La Victoria. El youtuber 'DePanenka', conocido por su contenido sobre Universitario de Deportes, fue víctima de insultos y jaloneos mientras participaba en un programa de YouTube junto a los exfutbolistas Christian Ramos, Jair Céspedes y el también creador de contenido Sebastián Atoche.
La presencia del creador de contenido crema en los exteriores del recinto de Alianza Lima molestó a varios hinchas blanquiazules, quienes se acercaron para reclamarle. La situación estuvo a punto de terminar en una agresión mayor, por lo que efectivos policiales tuvieron que intervenir para proteger al creador de contenido y evitar que continuaran los ataques.
Influencer de Universitario recibe insultos y jaloneos en Matute
En un video difundido por el usuario 'Markito Oficial' se observa cómo varias personas critican a Sebastián Atoche por haber llevado al conocido influencer 'DePanenka' a las afueras de Matute. “Sabes que tu carrera está trunca, ¿no? ¿Sabes que has traído una gallina, no?” mientras el streamer hacía un gesto de disculpa.
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Luego, una mujer se acercó al youtuber de Universitario para increparlo: “¿Te gusta hablar mal de Alianza? Así te vas resguardado por la policía”, mientras otros presentes lo jaloneaban y querían agredirlo. Los agentes intentaron mantenerlo a salvo.
Tras compartir las imágenes, 'Markito Oficial' cuestionó a la producción del espacio de YouTube por permitir que uno de sus integrantes quedara expuesto a una situación de este tipo, teniendo en cuenta el ambiente de tensión que existe entre las hinchadas del fútbol peruano.
“Gracias a Dios no ha pasado a mayores y también Atoche tendrá que pronunciarse y pedir las disculpas del caso. Pero, hay que tener bastante cuidado las producciones, ya que este martes el fútbol peruano está demasiado sensible”, finalizó.