Agreden a influencer del club Universitario tras hacer su programa afuera del estadio de Alianza Lima YouTuber 'DePanenka', conductor del programa 'La jugada good', recibió insultos y golpes de aficionados de Alianza Lima por hablar mal del equipo blanquiazul.

Un momento de tensión se vivió la noche del lunes 23 de noviembre a las afueras del estadio de Matute, en La Victoria. El youtuber 'DePanenka', conocido por su contenido sobre Universitario de Deportes, fue víctima de insultos y jaloneos mientras participaba en un programa de YouTube junto a los exfutbolistas Christian Ramos, Jair Céspedes y el también creador de contenido Sebastián Atoche.

La presencia del creador de contenido crema en los exteriores del recinto de Alianza Lima molestó a varios hinchas blanquiazules, quienes se acercaron para reclamarle. La situación estuvo a punto de terminar en una agresión mayor, por lo que efectivos policiales tuvieron que intervenir para proteger al creador de contenido y evitar que continuaran los ataques.

Influencer de Universitario recibe insultos y jaloneos en Matute

En un video difundido por el usuario 'Markito Oficial' se observa cómo varias personas critican a Sebastián Atoche por haber llevado al conocido influencer 'DePanenka' a las afueras de Matute. “Sabes que tu carrera está trunca, ¿no? ¿Sabes que has traído una gallina, no?” mientras el streamer hacía un gesto de disculpa.

Luego, una mujer se acercó al youtuber de Universitario para increparlo: “¿Te gusta hablar mal de Alianza? Así te vas resguardado por la policía”, mientras otros presentes lo jaloneaban y querían agredirlo. Los agentes intentaron mantenerlo a salvo.

Tras compartir las imágenes, 'Markito Oficial' cuestionó a la producción del espacio de YouTube por permitir que uno de sus integrantes quedara expuesto a una situación de este tipo, teniendo en cuenta el ambiente de tensión que existe entre las hinchadas del fútbol peruano.

“Gracias a Dios no ha pasado a mayores y también Atoche tendrá que pronunciarse y pedir las disculpas del caso. Pero, hay que tener bastante cuidado las producciones, ya que este martes el fútbol peruano está demasiado sensible”, finalizó.